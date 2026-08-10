El Gobierno Regional de Coquimbo comunicó que la región está preparada para recibir a los turistas tras el paso del sistema frontal climático que afectó a la zona hace unos días.

“Gracias al trabajo coordinado entre autoridades regionales, municipios, servicios públicos y el sector privado, los principales destinos turísticos han recuperado su funcionamiento, permitiendo ofrecer una experiencia segura y de calidad a quienes elijan la región como destino”, señala el texto institucional.

Entre los principales avances, se destacó que las rutas de acceso a los principales destinos turísticos se encuentran habilitadas, facilitando el desplazamiento de residentes y visitantes a lo largo de la región.

Asimismo, la mayoría de las playas y el borde costero se encuentran operativos y en condiciones de recibir turistas, permitiendo el normal desarrollo de actividades y degustaciones gastronómicas que caracterizan al litoral regional.

De igual forma, los valles turísticos y los observatorios astronómicos mantienen sus operaciones, ofreciendo experiencias vinculadas al turismo de naturaleza, enoturismo y astroturismo, uno de los principales atractivos de la región a nivel nacional e internacional.

Si bien continúan desarrollándose trabajos puntuales en algunos sectores afectados por el frente climático, estos no impiden el normal funcionamiento de la oferta turística regional, la que se mantiene disponible para recibir a visitantes con los estándares de seguridad y servicio habituales.

El propio gobernador regional, Cristóbal Juliá, señaló que, "tras el paso del sistema frontal, hemos trabajado de manera coordinada junto a los municipios, los servicios públicos y el sector privado para recuperar la normalidad en nuestros principales destinos turísticos. Hoy podemos decir con tranquilidad que la Región de Coquimbo está preparada para recibir a quienes quieran visitarnos. Invitamos a las familias de todo Chile a recorrer nuestras playas, valles y cielos privilegiados, porque cada turista que llega también está apoyando a miles de emprendedores y trabajadores que viven del turismo".

Las autoridades regionales, los gremios y el rubro turístico en general, hacen un llamado a turistas de todo Chile a visitar la Región de Coquimbo, disfrutar de sus playas, valles, gastronomía, cielos privilegiados y patrimonio natural y cultural.

Cada visita representa un importante apoyo para cientos de emprendedores, pequeñas empresas, alojamientos, restaurantes, operadores turísticos y trabajadores que forman parte del gremio turístico regional.

Por su parte, la directora regional de Sernatur – es la dirección técnica y de promoción turística pública- Angélica Funes, recalcó que: "Nuestra oferta turística se encuentra operativa y lista para recibir visitantes. Las rutas de acceso, el borde costero, los valles y los observatorios astronómicos están funcionando, permitiendo disfrutar de experiencias únicas y seguras. Queremos transmitir un mensaje de confianza: este es un muy buen momento para visitar la Región de Coquimbo, disfrutar de sus atractivos y contribuir a la reactivación de uno de los sectores económicos más importantes para nuestro territorio".

Con la infraestructura turística operativa y una amplia oferta de experiencias disponibles, las autoridades reiteraron el llamado a preferir la Región de Coquimbo como próximo destino.

El destino preferido de los sanjuaninos

Para el turista sanjuanino, la Región de Coquimbo —con La Serena y Coquimbo a la cabeza— representa históricamente el escape natural por excelencia hacia el Océano Pacífico. La cercanía geográfica y la conexión directa a través del Paso Internacional Agua Negra convierten al litoral chileno en el destino estival tradicional y preferido por miles de familias sanjuaninas cada temporada.

La rápida recuperación de la infraestructura vial, la gastronomía marina, la oferta hotelera y los atractivos del Valle del Elqui devuelven la tranquilidad a los coterráneos que planifican sus escapadas o vacaciones en las costas trasandinas, garantizando un viaje seguro, confortable y cercano a casa.