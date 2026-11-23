Isaías Díaz (21), su padre Jorge Díaz (45) y su tío Emanuel Díaz (37) se entregaron ante la Justicia por el homicidio de Alan Sebastián Gil Carrizo, ocurrido en La Bebida, Rivadavia. Los tres hombres eran buscados por su presunta participación en el enfrentamiento que terminó con la muerte del joven de 22 años.

La presentación de los sospechosos representa un avance en la investigación, que tenía como uno de sus principales objetivos dar con los señalados por el crimen. Ahora, la Justicia deberá avanzar con las medidas correspondientes para determinar la responsabilidad de cada uno.

Cómo ocurrió el crimen en La Bebida

El homicidio se produjo durante la madrugada del domingo 22 de noviembre en el barrio Bernardino Rivadavia. Gil Carrizo recibió un disparo en el cuello durante un enfrentamiento que, según la reconstrucción inicial, comenzó en el ingreso de una vivienda y continuó en el patio.

De acuerdo con las primeras informaciones, el joven había regresado de los festejos por el campeonato de Boca Juniors en la Plaza 25 de Mayo y se encontraba junto a un amigo. En ese contexto se habría producido el conflicto con los hombres ahora señalados en la investigación.

La investigación judicial

Entre los sospechosos se encuentra Isaías Díaz, de 21 años, quien habría sido señalado como el autor del disparo que terminó con la vida de Gil Carrizo. Su padre y su hermano también fueron vinculados al episodio y eran buscados por las autoridades.

La causa está a cargo de la UFI Delitos Especiales, que deberá avanzar con las actuaciones judiciales tras la entrega de los tres hombres. El objetivo será establecer cómo se desarrolló el enfrentamiento y precisar la participación de cada uno en el homicidio.