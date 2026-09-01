Rafael Resnick Brenner, exfuncionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y excolaborador cercano de Ricardo Echegaray, se entregó ante la Justicia y quedó detenido luego de que la Corte Suprema dejara firme una condena en su contra por delitos de corrupción en la administración pública.

El exdirector de la Regional Salta de la AFIP se presentó durante la noche del lunes ante el Juzgado Federal de Campana, en la provincia de Buenos Aires. La detención se concretó alrededor de las 20.30 y posteriormente quedó alojado en la División Unidad Operativa Federal de esa localidad.

La orden había sido dispuesta por el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Salta luego de que la Corte Suprema dejara firme una condena de cuatro años de prisión contra Resnick Brenner por el delito de concusión.

La causa se originó en una investigación que salió a la luz en 2018 y que involucró también a Nicolás Antonio Fili, quien había sido jefe del Área Jurídica de la AFIP en Salta.

De acuerdo con la investigación judicial, los funcionarios concedían beneficios impositivos a contribuyentes a cambio de importantes sumas de dinero. También fueron acusados de exigir dinero a empresarios para evitar involucrarlos en causas relacionadas con trata laboral.

El expediente llegó a juicio y empresarios declararon haber pagado coimas. Finalmente, en agosto de 2023, Resnick Brenner recibió una condena de cuatro años de prisión, mientras que Fili fue condenado a tres años.

La defensa llevó el caso hasta la Corte Suprema, pero el máximo tribunal rechazó el planteo contra la sentencia y la condena quedó firme. A partir de esa decisión, la jueza Alejandra Cataldi dispuso la detención a pedido del fiscal Carlos Amad.

Resnick Brenner, además, ya tenía una condena firme a tres años de prisión condicional por su participación en el caso Ciccone. En aquel expediente fue considerado partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

Por ambas causas, las penas fueron unificadas en cinco años y seis meses de prisión.

El exfuncionario había sido jefe de asesores de Ricardo Echegaray durante su gestión al frente de la AFIP y tuvo intervención en la situación impositiva de la ex Ciccone Calcográfica, caso por el que también fue condenado el exvicepresidente Amado Boudou.