Al menos 22 personas murieron tras el accidente de un helicóptero militar en la región de Cachemira, en Pakistán, en un hecho que generó conmoción y luto en la ciudad de Muzaffarabad, donde se realizaron los funerales de las víctimas.

La aeronave, un modelo Mi-17, transportaba a 19 soldados, un mayor y dos coroneles al momento de precipitarse. Según informaron fuentes oficiales, no hubo sobrevivientes.

El ejército paquistaní indicó que el siniestro se habría producido por una falla técnica, aunque ya se ordenó una investigación para determinar con precisión las causas del accidente.

Imágenes difundidas tras el impacto mostraron densas columnas de humo negro elevándose detrás de edificios, reflejando la magnitud del desastre en plena zona urbana.

Las víctimas fueron despedidas con honores militares en ceremonias cargadas de emoción, donde los ataúdes cubiertos con la bandera de Pakistán fueron trasladados por compañeros de la unidad de artillería que opera en la región.

El accidente se produjo en un contexto de alta tensión en Cachemira, donde en los últimos días se registraron enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y simpatizantes de organizaciones recientemente prohibidas, con un saldo de al menos 15 muertos.

La tragedia vuelve a poner en foco la delicada situación de seguridad en la zona, una de las más conflictivas del mundo, donde episodios de violencia y crisis se repiten con frecuencia.