Se filtró la fecha de casamiento de Lali Espósito: los detalles de la fiesta

Los detalles de la esperada boda entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat comenzaron a salir a la luz tras el regreso de la cantante de su despedida de soltera en Brasil. La pareja se prepara para dar un paso clave en su relación con una celebración que promete convocar la atención del ambiente artístico nacional durante este año.

En el programa LAM revelaron los datos centrales de la fiesta y los preparativos en marcha. El panelista Pepe Ochoa dio la primicia al aire sobre cuándo se concretaría el evento y afirmó "Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan el viernes 30 de octubre". En cuanto a los asistentes, el integrante del ciclo televisivo explicó que "La ceremonia va a ser muy íntima, me hablaron de entre 150 y 200 personas".

Respecto a la propuesta gastronómica, la organización quedó a cargo de la firma contratada para la ocasión. "Contrataron el catering Eat. La semana pasada fueron a una reunión y cerraron todo. No va a haber nada elaborado a level plato, sino que quieren cosas simples y bien argentas", sostuvo Ochoa.

En ese sentido, la comida mantendrá una impronta tradicional y relajada, según detalló el panelista al señalar que "En la recepción va a haber picada y asado y la idea es que el plato principal sea milanesas con puré".

Por el momento, el sitio donde se llevará a cabo el festejo se gestiona con total reserva. "El lugar todavía no me lo revelaron", indicó el periodista, quien además anticipó que "Van a hacer una ceremonia en el lugar", aunque todavía no trascendió la identidad de la persona encargada de llevar adelante la celebración.