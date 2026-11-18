A más de dos semanas de dar el sí en una casona de San Telmo, Lali Espósito y Pedro Rosemblat siguen generando repercusiones por los detalles íntimos de su casamiento celebrado el 31 de octubre. Luego de que la cantante mostrara en redes sociales su álbum privado con postales junto a sus madres y el equipo de Claudia Villafañe de la empresa Plan V, salió a la luz una estricta exigencia musical que los novios impusieron para su fiesta.

El curioso dato se conoció a partir de un posteo de la propia estrella pop, quien compartió la única fotografía que logró tomarse esa noche junto a Andrés Balaciano, el DJ encargado de musicalizar la pista de baile. Al repostear esa imagen en su perfil oficial, el musicalizador decidió publicar la captura de la hoja de ruta que le entregó la pareja con los temas que tenían el paso bloqueado durante toda la velada.

El documento se titulaba "Lali & Pepe" y especificaba que el set arrancaba a las 22 "hasta el infinito", dejando en claro que el festejo no tenía horario de cierre estipulado. Debajo de esa indicación horaria aparecía la columna detallada de los temas musicales que llevaban la palabra "NO" al lado para evitar que sonaran en los parlantes del salón.

Dentro de los clásicos latinos y de reggaetón que quedaron afuera del casamiento figuran "Ella me levantó" de Daddy Yankee, "La isla del sol" de El Símbolo, "Ven Bailalo" de Ángel & Khriz y "La Gozadera" de Gente de Zona junto a Marc Anthony. Asimismo, los flamantes esposos vetaron "No te creas tan importante" de Damas Gratis y Viru Kumbierón, además de "Tusa" de Karol G y "La vecinita" de Don Omar.

La selección de temas descartados para la pista se completó con "Pa Mayte" de Carlos Vives, "Todo de ti" de Rauw Alejandro, "El tiburón" de Proyecto Uno y "Caraluna" de Bacilos. Como cierre del listado, la pareja sumó una restricción particular al pedir explícitamente que tampoco pasaran ningún tema de la banda estadounidense The Killers, filtrando así los clásicos de fiesta que preferían evitar mientras elegían artistas en vivo como Juliana Gattas y Alejandro Sergi.