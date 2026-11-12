La actividad de la construcción sufrió un fuerte revés en octubre y volvió a encender las alarmas en el sector: la venta de insumos registró una caída interanual del 9% en comparación con el mismo mes de 2025.

Así se desprende del último informe de coyuntura elaborado por el Grupo Construya, entidad que releva el movimiento comercial de las principales empresas proveedoras del mercado.

El retroceso no solo golpeó en la comparación año contra año, sino que también mostró un freno en la dinámica reciente. Los despachos de materiales disminuyeron un 3,5% frente a septiembre de este año, acumulando además una contracción del 2,3% en el período comprendido entre enero y octubre respecto de los primeros diez meses de 2025.

Con este resultado, el sector sumó su quinta caída interanual consecutiva y la novena en los últimos doce meses. El dato sorprendió por la profundidad del desplome, especialmente porque llegaba inmediatamente después de un septiembre en el que el bajón en el índice del sector había sido mucho más moderado, ubicándose en el 2,9%.

El informe de octubre terminó por despejar el tímido entusiasmo que se había generado semanas atrás a partir de las cifras oficiales. En septiembre, el Índice Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) difundido por el Indec había dado cuenta de un rebote en el sector, con una suba interanual del 5,1% y un salto intermensual del 7,8%, números que los despachos de insumos no lograron sostener durante el último mes.

La mirada de los empresarios y el rol del crédito

A pesar de los números en rojo y la caída generalizada en los despachos, desde el sector empresarial aseguran que mantienen expectativas favorables pensando en los próximos meses.

“La normalización de las condiciones macroeconómicas y la recuperación del crédito están siendo más lentas que lo que esperábamos meses atrás”, analizaron desde el Grupo Construya al difundir los resultados del relevamiento.

Sin embargo, la entidad remarcó que el horizonte de recuperación sigue vigente a partir de los proyectos que ya cuentan con luz verde para ejecutarse: “No obstante, creemos que las perspectivas a mediano plazo continúan siendo positivas para la inversión residencial, en la medida que el crecimiento de la superficie autorizada para construir se plasme en obras”.

Nota: Como en este envío llegó únicamente el texto del comunicado/cable informativo, la nota integra el 100% de esos datos y declaraciones. Si tenés la desgrabación de la entrevista aparte y querés que la sume al cuerpo de la noticia, pegala acá y la incorporo.