Dos personas quedaron formalmente investigadas en San Juan por un presunto abuso de confianza contra una adulta mayor de más de 82 años. Según la investigación, una trabajadora de un geriátrico privado habría utilizado los datos personales de la mujer para gestionar un crédito de aproximadamente $4 millones. Como parte de las medidas judiciales, el juez de Garantías ordenó embargar preventivamente las cuentas bancarias de ambos imputados e inhibirlos de disponer de sus bienes.

Los acusados son María Laura Carrizo y Carlos Leonardo Nievas, quienes quedaron vinculados a la causa caratulada «Carrizo María Laura s/ abuso de confianza». La investigación busca determinar las circunstancias en las que se habría obtenido el préstamo y la participación que tuvo cada uno.

Según explicó el doctor Gadesti, la causa lleva un tiempo de investigación y, en una primera instancia, se había acordado una reparación integral para resolver el conflicto. Sin embargo, ese compromiso no fue cumplido y, ante esa situación, el Ministerio Público Fiscal avanzó con la formalización de la investigación penal preparatoria.

Durante la audiencia también se dispusieron medidas para proteger a la víctima y resguardar su patrimonio. Entre ellas, se establecieron medidas de coerción para garantizar su cuidado y se solicitaron medidas cautelares sobre los bienes de los imputados.

En concreto, el magistrado ordenó la inhibición general de bienes y un embargo preventivo sobre las cuentas bancarias de Carrizo y Nievas por un monto de $4 millones, equivalente al perjuicio económico que se investiga.

El incumplimiento del acuerdo anterior fue uno de los puntos que motivó el avance de la causa. De acuerdo con lo explicado por Gadesti, la Oficina de Medidas Alternativas debía controlar que se cumplieran las condiciones pactadas. Al advertirse que no se había cumplido con la reparación integral, el fiscal puso la situación en conocimiento del Ministerio Público y solicitó una audiencia para avanzar con la investigación formal.

El representante fiscal señaló que la defensa no brindó fundamentos que justificaran el incumplimiento del compromiso asumido. Por ese motivo, se avanzó con la formalización y las medidas patrimoniales que finalmente fueron ordenadas por el juez.

La investigación continúa para esclarecer cómo se obtuvo el crédito utilizando los datos de la adulta mayor y cuál fue la intervención concreta de cada uno de los dos imputados.