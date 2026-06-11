Se hizo pasar por su hija y le robó US$1.000.000 a una pareja de jubilados

Una pareja de jubilados de la ciudad de Santa Fe sufrió una estafa bajo la modalidad conocida como “cuento del tío” y perdió entre 800 mil y 1 millón de dólares, dinero que correspondía a los ahorros acumulados durante toda su vida.

El hecho ocurrió cerca de las 18:50 en una vivienda ubicada sobre calle Francia, entre Irigoyen Freyre e Hipólito Yrigoyen. Durante el episodio, uno de los adultos mayores resultó con lesiones leves luego de ser empujado por los delincuentes.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, todo comenzó con una llamada telefónica. Del otro lado de la línea, una mujer se hizo pasar por la hija de las víctimas y les informó que dos personas pasarían a buscar los dólares para realizar un supuesto depósito en una entidad bancaria.

Pocos minutos después, dos hombres llegaron al domicilio y aseguraron ser empleados de un banco. Convencidos por la historia y la aparente urgencia de la situación, los jubilados reunieron el dinero en efectivo para entregarlo.

Sin embargo, cuando el hombre intentó concretar la entrega, los sospechosos lo empujaron, tomaron los fajos de dólares y escaparon rápidamente del lugar con el botín.

Según los primeros datos obtenidos durante la investigación, los autores del robo huyeron en un Peugeot negro. Testigos señalaron que el vehículo avanzó hacia el norte por calle Francia hasta perderse de vista.

Tras el impacto de lo sucedido, las víctimas se comunicaron con sus familiares y descubrieron que habían sido engañadas. Recién entonces alertaron al servicio de emergencias 911 para denunciar el hecho.

Efectivos de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I acudieron al domicilio para asistir a la pareja y comenzar las primeras actuaciones. La causa quedó bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, que trabaja para identificar a los responsables.

Mientras tanto, los investigadores analizan registros de cámaras de seguridad de la zona que podrían haber captado el recorrido del vehículo utilizado durante la fuga.

El caso volvió a poner en alerta sobre este tipo de maniobras delictivas, que suelen dirigirse a adultos mayores mediante llamados telefónicos en los que se combinan engaños, urgencias simuladas y vínculos familiares falsos para obtener dinero.