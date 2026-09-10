Se iban a casar, pero un rumor de infidelidad separó a una pareja de famosos

El vínculo amoroso iniciado en el programa Gran Hermano Generación Dorada llegó a su fin de manera sorpresiva para sus seguidores. Lola Tomaszeuski confirmó a través de sus canales digitales que tomó la resolución de distanciarse de Manuel Iberó, luego de un noviazgo que tuvo continuidad fuera del programa de televisión y tras el regreso de ella de sus vacaciones por Europa.

La joven expuso su estado de ánimo y la búsqueda de su bienestar al señalar “Quería contarles que decidí ponerle fin al vínculo que tenía con Manuel y seguir cada uno por su camino” y luego agregó “Hoy siento que necesito ponerme en primer lugar, priorizarme y elegir lo que me hace bien”. En el mismo texto, rescató la etapa vivida al manifestar “Me quedo con todo lo lindo que compartimos y le deseo siempre lo mejor”.

Para finalizar su comunicado, la exparticipante se dirigió a sus seguidores del entorno digital al expresar “Les agradezco mucho a ustedes por todo el cariño que me dan todos los días, me ayudan muchísimo para estar bien, los amo con todo mi corazón”.

Por su parte, Manuel Iberó reaccionó con malestar ante la difusión del mensaje en las plataformas digitales. El joven, que recientemente se realizó un retoque estético y que en su paso por el certamen había sido calificado de machista, rechazó el marco dado a la noticia diciendo “Sinceramente no le veo mucho sentido a este comunicado porque no éramos una pareja formal, es decir, nunca llegamos a ser novios”.

En ese mismo tono, Iberó aclaró la situación del enlace afectivo expresando “Quería comentarles que ya no estamos más juntos con Lola” y concluyó al sostener que “De mutuo y común acuerdo decidimos que como pareja no éramos compatibles y continuaremos nuestro vínculo como una amistad, igual que la que teníamos en la casa”.