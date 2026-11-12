Se incendió un transformador en Rivadavia y dejó sin luz a los vecinos

Vecinos de Rivadavia, dotaciones de Bomberos Voluntarios y cuadrillas del servicio de energía fueron protagonistas de una mañana agitada tras el incendio de un transformador eléctrico que provocó un corte de luz. El siniestro ocurrió este jueves 12 de noviembre alrededor de las 6 de la mañana y generó gran preocupación entre los frentistas por el avance del fuego. En paralelo, otro episodio ígneo que tuvo como protagonistas a un grupo de jóvenes y efectivos policiales se registró en Capital.

El foco ígneo en el departamento de Rivadavia se desató sobre calle República del Líbano, exactamente en el tramo comprendido entre las calles Meglioli y Calívar. Por motivos que aún se encuentran bajo investigación, la estructura eléctrica comenzó a prenderse fuego al finalizar la madrugada y desprendió una densa columna de humo negro que alertó rápidamente a quienes residen en las inmediaciones.

Ante el llamado de emergencia realizado por los frentistas, una dotación de Bomberos Voluntarios acudió de inmediato al lugar para desplegar un operativo de contención. Los efectivos lograron sofocar las llamas y realizar tareas de enfriamiento sobre el equipo, evitando de esta manera que el fuego se propagara hacia las viviendas linderas o alcanzara el arbolado público.

Debido a la magnitud de los daños sufridos por el transformador, un importante sector de Rivadavia permanece sin suministro de energía eléctrica desde las primeras horas de la jornada. Mientras los técnicos evalúan las pérdidas materiales ocasionadas por el siniestro, las cuadrillas operativas trabajan en las reparaciones necesarias para restablecer el servicio lo antes posible.

Este incidente no fue el único hecho vinculado al fuego que alteró la tranquilidad de los sanjuaninos durante la madrugada de este jueves. Casi en simultáneo, en el departamento de Capital, un contenedor de residuos fue incendiado sobre calle Pedro de Valdivia, en el sector ubicado entre avenida La Rioja y calle Lavalle.

De acuerdo con las primeras informaciones, un grupo de jóvenes habría iniciado las llamas de manera intencional en la vía pública. A pesar de la alerta temprana de los vecinos y la rápida intervención policial en la zona, la estructura de plástico quedó completamente destruida por el fuego, sumándose a otros antecedentes similares registrados tanto en Capital como en distintos puntos de la provincia.