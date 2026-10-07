El Ministerio de Educación emitió un comunicado oficial para llevar tranquilidad a toda la comunidad educativa ante la retención de servicios realizada por la UTA. La medida oficial confirma que las faltas y las llegadas tarde de alumnos, docentes y personal de las escuelas estarán debidamente justificadas mientras persista el conflicto.

La disposición gubernamental se aplica únicamente a las personas que dependen de forma exclusiva del transporte público para trasladarse hasta los establecimientos educativos. Ante la retención de servicios dispuesta por la UTA las tardanzas e inasistencias de quienes no pudieron llegar por depender del transporte público estarán justificadas señalaron desde la cartera educativa.

Para evitar perjuicios en el aprendizaje de los alumnos el organismo provincial dispuso suspender el dictado de contenidos nuevos durante estas jornadas. Además las evaluaciones previstas para estas fechas no se tomarán o serán reprogramadas para garantizar la equidad escolar entre todos los estudiantes afectados por la falta de colectivos.

Asimismo las autoridades escolares confirmaron que los docentes realizarán tareas de repaso e integración con los alumnos que sí logren asistir a las aulas. Esta normativa abarca a todos los niveles y modalidades del sistema educativo tanto para instituciones de gestión estatal como de gestión privada en todo el territorio provincial.