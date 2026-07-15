¡Se lo gritó en la cara! El alocado festejo del Cuti al arquero del Inglaterra

La histórica clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más picantes de la semifinal ante Inglaterra. Cristian “Cuti” Romero protagonizó un alocado festejo y le gritó en la cara a Jordan Pickford el golazo de Enzo Fernández que significó el empate parcial.

La escena ocurrió a los 40 minutos del segundo tiempo, cuando la Albiceleste perdía 1-0 y buscaba desesperadamente evitar la eliminación. Enzo recibió la pelota y sacó un potente remate de derecha que dejó sin respuestas al arquero inglés para marcar el 1-1.

Apenas la pelota tocó la red, Romero corrió hacia el arco y tuvo una eufórica reacción. El defensor argentino se acercó a Pickford y le gritó el gol en la cara, en una imagen que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

El festejo del Cuti reflejó la tensión de un partido que tuvo cruces y roces desde los primeros minutos. Argentina había comenzado abajo en el marcador por el gol de Anthony Gordon, pero logró una remontada agónica en el tramo final.

Después del bombazo de Enzo Fernández, la Selección Argentina fue por más. Lionel Messi envió un centro con la pierna derecha y Lautaro Martínez apareció de cabeza para marcar el 2-1 definitivo y desatar el festejo albiceleste en Atlanta.

Con la victoria, el equipo dirigido por Lionel Scaloni eliminó a Inglaterra y se clasificó a la final del Mundial 2026. La Albiceleste enfrentará a España el domingo 19 de julio, desde las 16, en Nueva York/Nueva Jersey.

Será la séptima final mundialista para la Selección Argentina, que buscará conquistar la cuarta estrella de su historia y volver a levantar la Copa del Mundo de la mano de Lionel Messi y Scaloni.