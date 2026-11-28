La Municipalidad de Santa Lucía informó que tanto el Zumbatón como la Muestra Anual de la Escuela de Arte 2026, previstos originalmente para este sábado 28 de noviembre, fueron suspendidos y reprogramados para mañana domingo 29 de noviembre en la Plaza Departamental. Ante las lluvias que afectaron la jornada en la provincia, Desde la organización también indicaron que ambas propuestas se desarrollarán desde las 18:30 en el principal paseo público del departamento.

El Zumbatón es una jornada masiva y abierta de actividad física y baile basada en el programa Zumba, que combina rutinas aeróbicas con distintos ritmos musicales —especialmente latinos— en formato de maratón recreativa o master class al aire libre para vecinos de todas las edades y niveles. En el departamento, la iniciativa funciona como un encuentro comunitario que invita a las familias a compartir ejercicio y recreación en el espacio público.

De acuerdo con la grilla difundida por la gestión del intendente Juan José Orrego, la jornada reunirá al Zumbatón junto con la Muestra Anual de la Escuela de Arte 2026. En ese espacio participarán los talleres municipales de Arte Industrial, Costura, Ludoteca, Arte y Yoga, Folclore, Teatro, Ajedrez, Teclado, Reciclado, Coro, Pintura, Percusión, Mix Dance y Cerámica.