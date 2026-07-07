Se reveló que Jesica Cirio recibió US$693.000 y $71 millones en medio del problema

Un análisis patrimonial realizado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos que sacó a la luz Perfil reveló fondos percibidos por Jesica Cirio entre los años 2009 y 2023. El informe, incorporado a la causa que investiga al exintendente Martín Insaurralde, detalla que la conductora recibió 693.000 dólares desde Miami por parte de la firma Zumba Fitness LLC entre 2016 y 2023, registrando un ingreso de 234.009 dólares en 2017.

Asimismo, el documento judicial señala que entre 2021 y 2023 la modelo cobró $71 millones provenientes de tres empresas del sector de juegos de azar. Los registros detallan pagos de Desarrollos Turísticos Victoria S.A. por $35.997.500, de Casino de Victoria S.A. por $19.662.500, y del Hipódromo Argentino de Palermo por $16.335.000, mediante facturaciones mensuales de entre $1.210.000 y $1.512.500. Las dos primeras firmas pertenecen al empresario Daniel Mautone, mientras que en la concesión del hipódromo participan Federico de Achával y Cristóbal López.

La investigación evalúa el vínculo comercial dado que Insaurralde, cuya carrera política inició junto a Jorge Rossi en el Instituto Provincial de Lotería y Casinos y continuó como intendente de Lomas de Zamora y jefe de Gabinete bonaerense, renunció en octubre de 2023 tras difundirse imágenes con Sofía Clérici en un yate en Marbella. La justicia federal busca determinar si sus ingresos justificaban dichos gastos, mientras que la defensa sostiene que los desembolsos se realizaron con fondos de su exesposa, argumentando que ella le prestó 250 mil dólares en enero de 2023.

El querellante Tomás Brady planteó la hipótesis de presuntos sobornos encubiertos basándose en que la condición de cónyuge convertía a la modelo en Persona Expuesta Políticamente. "Las recomendaciones del GAFI imponen la obligación de poner especial atención a las Personas Expuestas Políticamente porque los vínculos se pueden utilizar indebidamente para actos de corrupción dado su influencia", manifestó Brady, y remarcó respecto a la estrategia judicial de la expareja que "al haber sido la esposa de Insaurralde cuando fue funcionario público, Cirio era una Persona Expuesta Políticamente (PEP)". El letrado concluyó que "al ser funcionario público Insaurralde jamás pudo costear el viaje del bandido".

Tras el rechazo del pedido de detención e indagatoria solicitado por el fiscal Sergio Mola, el juez Luis Armella dictó la prohibición de salida del país para ambos. Paralelamente, se consignan los antecedentes comerciales de Mautone, quien expandió su actividad de bingos desde 1984 y en 1990 se asoció en General Rodríguez con Daniel Angelici, además de haber promovido la visita de Mike Tyson a la televisión local en 2011, oportunidad en la que declaró "nunca aporté dinero para la campaña de ninguno de ellos" en referencia a los mandatarios entrerrianos Jorge Busti y Sergio Uribarri.