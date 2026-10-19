La autopsia reveló qué provocó la muerte de José Alfredo Lillo, el hombre de 58 años que se descompensó y cayó sobre la banquina mientras se desarrollaba una carrera de ciclismo en 9 de Julio. El estudio determinó que sufrió un infarto y la Justicia descartó la intervención de terceros.

El hecho ocurrió el sábado 17 de octubre, cerca de las 17:30, en calle 11, a unos 20 metros al oeste de la Ruta 183, en la localidad de La Majadita. Según informaron fuentes policiales, Lillo se había sumado al recorrido de la competencia, aunque no participaba como ciclista inscripto.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el hombre avanzaba junto a los competidores y, luego de girar hacia el oeste por calle 11, se descompensó y cayó sobre la banquina sur.

Detrás del grupo de ciclistas circulaba una ambulancia que se detuvo para asistirlo. El personal de salud realizó maniobras de reanimación, pero no logró salvarle la vida.

La autopsia descartó una muerte violenta

Tras el fallecimiento, efectivos de la Comisaría 11, personal de la División Delitos Especiales y de Criminalística trabajaron en el lugar para realizar las pericias correspondientes.

En la primera revisión, el médico legista no encontró signos de violencia, salvo lesiones compatibles con las maniobras de reanimación y excoriaciones en las rodillas. Luego, por orden judicial, el cuerpo fue trasladado para realizar la autopsia.

El examen forense determinó que la muerte se produjo por un infarto, posiblemente relacionado con enfermedades preexistentes. Con ese resultado, la investigación descartó que hubiera existido una agresión o responsabilidad de otra persona y la causa quedó cerrada.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Iván Grassi y la ayudante fiscal Victoria Martín.