El anuncio de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul quedó envuelto en una inesperada polémica luego de que surgiera una versión sobre la ausencia de los padres de la cantante en el casamiento.

El periodista Pepe Ochoa aseguró que los padres de Tini no estarían invitados a la celebración y explicó cuál sería el motivo del distanciamiento familiar que habría llevado a esta situación.

Según su versión, el conflicto con la madre de la cantante se habría profundizado cuando Tini comenzó su vínculo con Young Miko, una relación que, de acuerdo con Ochoa, no habría sido aceptada por su familia.

“Con la mamá se pudrió todo cuando estuvo con Miko, porque no aceptó el vínculo bajo ningún punto de vista”, afirmó el periodista.

También habría diferencias por su carrera

Ochoa señaló además que el supuesto conflicto familiar no habría quedado limitado a la vida sentimental de Tini, sino que también habría surgido por cuestiones vinculadas con su carrera profesional.

Según explicó, la cantante habría querido involucrarse más directamente en el manejo de su actividad artística y conocer detalles sobre los ingresos y las decisiones relacionadas con su carrera.

“Ella quiso empezar a meterse en el negocio, saber cuánto se facturaba y de qué manera y empezar a decidir sobre su carrera”, sostuvo.

De esta manera, el periodista vinculó el supuesto distanciamiento entre Tini y sus padres con dos motivos principales: el rechazo a su relación con Young Miko y las diferencias por el manejo de su carrera profesional.

Hasta el momento, Tini Stoessel no confirmó ni desmintió públicamente estas versiones sobre su familia, por lo que la supuesta ausencia de sus padres en la boda tampoco fue anunciada oficialmente.