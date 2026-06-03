El departamento de Rawson se prepara para una nueva edición de la Fiesta del Chocolate, que se realizará este 7 de junio de 11 a 18 horas en el Predio Gaucho José Dolores, en el Médano de Oro, con entrada libre y gratuita.

La propuesta invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una jornada pensada para toda la familia, con una variada oferta que incluirá shows artísticos en vivo, presentaciones de academias de danza y un amplio patio de comidas.

Además, el evento contará con la participación de emprendedores locales que ofrecerán sus productos, consolidando un espacio para promover el trabajo regional y la economía social.

Uno de los atractivos principales será el concurso al mejor chocolate, donde participantes podrán presentar sus elaboraciones y competir por el reconocimiento del jurado.

Desde la organización informaron que quienes deseen sumarse al certamen pueden inscribirse previamente comunicándose al número 264 446 6873.

La Fiesta del Chocolate busca posicionarse como una propuesta cultural y gastronómica dentro del calendario local, combinando tradición, sabores y entretenimiento en un entorno al aire libre.