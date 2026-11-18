Tal como ya lo habían anticipado en DIARIO HUARPE los impulsores del proyecto "Ruta de los Dinosaurios", el próximo 7 de diciembre se llevará a cabo la “1ra. Expedición Senda de los Pterosaurios - San Luis y San Juan por la Ruta de los Dinosaurios del Centro Oeste Argentino”. Esta travesía comunitaria y paleontológica unirá los yacimientos del Parque Nacional Sierra de las Quijadas, en San Luis, con la Reserva Paleontológica Provincial Balde de Leyes, en San Juan. El objetivo es vincular ambos patrimonios de relevancia científica internacional, evaluar el estado de los caminos sobre el terreno y consolidar el corredor ecoturístico regional.

La Ruta de los Dinosaurios es un modelo de integración regional sustentable diseñado para articular tesoros de valor universal. El núcleo original reúne al Parque Nacional Sierra de las Quijadas (San Luis), el Parque Provincial Ischigualasto (San Juan) y el Parque Nacional Talampaya (La Rioja), sumando al yacimiento fosilífero Baldes de Leyes (Caucete), al Parque Geológico Sanagasta (La Rioja) y el parque de huellas de Malargüe (Mendoza). Mientras Ischigualasto y Talampaya comparten la cuenca triásica con mamíferos primitivos y dinosaurios, San Luis aporta yacimientos cretácicos del reptil volador Pterodaustro. Sanagasta resguarda nidadas de huevos, Caucete preserva el dinosaurio gigante más antiguo del planeta y Malargüe exhibe icnitas monumentales.

Recorrido, columnas y logística de la travesía

Para concretar la integración vial, resulta imprescindible mejorar tramos estratégicos como la Ruta Provincial 29 en San Luis y la Ruta Provincial 502 en San Juan, uniendo Las Liebres con Marayes. Esta obra reducirá en casi 200 kilómetros el recorrido entre Quijadas e Ischigualasto. La expedición del 7 de diciembre recorrerá esa traza fundamental.

La marcha iniciará a las 7:00 hs con dos columnas simultáneas. La Expedición Sanjuanina partirá desde Marayes hacia Balde de Leyes —donde se hallaron los pterosaurios Yelaphomte praderioi y Pachagnathus benitoi— para avanzar al límite interprovincial. En paralelo, la Expedición Puntana saldrá desde Hualtarán, en Sierra de Las Quijadas —sitio de los pterosaurios Pterodaustro guiñazui y Puntanipterus globosus— rumbo al punto fronterizo.

Ambas columnas convergerán cerca del paraje Las Liebres, bordeando las Sierras de Guayaguas, para unificar criterios y trazar la ruta final conjunta. Organiza la ONG Círculo Regional de Desarrollo Ecoturístico (Cirdet) Ruta de los Dinosaurios, con el acompañamiento de autoridades provinciales y municipales.

“La expedición por la senda de los pterosaurios puntanos y sanjuaninos representa simular el trayecto de su vuelo, cuando conquistaron el cielo cuyano hace millones de años y los lugares que eligieron para anidar y vivir en estas tierras en la Era Mesozoica”, contó a DIARIO HUARPE el profesor sanluiseño, creador del proyecto de integración ecoturística regional, Juan Carlos Romero Gatica.

Por su parte, Ariel Corleti, operador turístico vallista e impulsor sanjuanino del proyecto remarcó: “Sanjuaninos y puntanos nos embarcamos en una misión única para poner en valor esta ruta de trascendencia mundial. Así que, quienes tengan camioneta 4x4 y estén dispuestos a vivir una experiencia inolvidable, los esperamos”.

El legado emotivo de un proyecto a pulmón

Detrás del impulso turístico, la travesía guarda un profundo significado emotivo para Valle Fértil. Es que el proyecto encuentra es sus raíces la visión del exconcejal Miguel Sánchez (falleció en 2019), quien entre 2003 y 2007 impulsó la iniciativa, presentó planos y participó de las primeras travesías a campo traviesa en 2006.

Su viuda, Laura Camacho, destacó el valor del resurgimiento: “Es muy importante el proyecto para el desarrollo del departamento, principalmente, de Valle Fértil, y también para todos los departamentos y localidades de la región, porque traería mucho turismo que es lo que está haciendo falta por estos lados”.

Asimismo, su hijo Jorge Miguel Sánchez recordó la labor de su padre: “Para nosotros significa un montón, porque imagínense todo el esfuerzo que aplicaban en ese tiempo los que participaron del proyecto y de las primeras travesías, porque era llevarlo todo a pulmón, sin ninguna bandera política. Él lo hacía por el pueblo vallista, para reflotarlo como tal, como un pueblo netamente turístico”. Jorge añadió: “Mi viejo lo que buscaba era darle vida a Valle Fértil y a todos los pueblitos de la zona... Para nosotros es un orgullo sentir que hoy en día se está volviendo a poner en valor el esfuerzo de aquellos tiempos”.

La familia de Miguel sueña con sumarse a la travesía del 7 de diciembre, coronando un anhelo pionero que vuelve a florecer en Cuyo. "Estamos analizándolo, pero de seguro estaremos", concluyó Jorge.

Dato

Los interesados en participar de esta experiencia pueden ponerse en contacto con el Circulo Regional de Desarrollo Ecoturístico “Ruta de los Dinosaurios del Centro Oeste Argentino”.

San Juan: Ariel Leandro Corleti Farjat - 264-6733439 - Mail:

San Luis: Juan Carlos Romero Gatica - 2664-037758 - Mail: –