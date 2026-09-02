Sea Lion es un proyecto de explotación petrolera offshore ubicado en la cuenca Malvinas Norte, en el Atlántico Sur, a unos 220 kilómetros al norte de las islas y a una profundidad aproximada de 450 metros. Fue el primer yacimiento de petróleo descubierto en las aguas que rodean al archipiélago, luego de que Rockhopper anunciara el hallazgo en mayo de 2010.

La iniciativa volvió al centro de la escena después de una demanda judicial presentada en Argentina por abogados ambientalistas y excombatientes de la Guerra de Malvinas. El planteo cuestiona tanto la explotación de hidrocarburos como los posibles impactos ambientales y se suma al conflicto de soberanía que mantienen Argentina y el Reino Unido.

El Gobierno argentino rechaza el emprendimiento porque considera que las autorizaciones fueron otorgadas de manera ilegal y unilateral por las autoridades de las islas.

Quiénes están detrás

El proyecto está en manos de dos compañías. La israelí Navitas es la operadora y actualmente posee el 65% de participación, mientras que la británica Rockhopper conserva el 35% restante.

Navitas ingresó al proyecto a comienzos de 2020, cuando adquirió inicialmente el 30% de Sea Lion. Las acciones de la compañía israelí cotizan en la Bolsa de Tel Aviv. En diciembre de 2025, ambas empresas anunciaron la decisión final de inversión, después de completar las evaluaciones técnicas, económicas y financieras necesarias para considerar viable el emprendimiento.

Una inversión millonaria

Sea Lion contempla una inversión inicial de US$1.800 millones hasta alcanzar la primera extracción de crudo, prevista para marzo de 2028.

Para las etapas posteriores están proyectados otros US$2.100 millones, por lo que la inversión total estimada alcanza los US$3.900 millones. La explotación tendría una duración prevista de 30 años.

Según datos de Navitas, al 31 de julio de 2026 el proyecto contaba con reservas probadas y probables estimadas en 314 millones de barriles de petróleo.

Cómo será la explotación

El desarrollo comenzará en el denominado Área de Desarrollo Norte. La primera etapa contempla la perforación de 11 pozos submarinos, conectados a una plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga, conocida como FPSO.

Tres años después de la primera extracción se prevé una segunda fase, con otros 12 pozos submarinos. Posteriormente, el proyecto avanzaría hacia el Área de Desarrollo Central, donde está prevista la perforación de 20 pozos y la obtención del primer barril hacia finales de 2030.

El avance del proyecto ocurre mientras la cuestión Malvinas vuelve a ocupar un lugar central en la agenda del Gobierno de Javier Milei, que prepara un mensaje presidencial sobre la disputa de soberanía y busca respaldos internacionales para su reclamo.