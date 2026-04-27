El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, volvió a sacudir el avispero del fútbol argentino con duras críticas hacia la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En medio de una relación visiblemente desgastada con el organismo que conduce Claudio "Chiqui" Tapia, el dirigente platense fue contundente sobre el futuro del vínculo.

“Se llegó a un punto en el que no sé si quiero reconciliarme, sino que quiero que esto cambie”, expresó Verón en diálogo con TN. Para el exfutbolista, el escenario actual “no es saludable” y representa una oportunidad perdida para el crecimiento del deporte a nivel internacional.

Una distancia que se profundiza

Las fricciones entre la "Brujita" y la calle Viamonte no son nuevas, pero se profundizaron durante un 2025 cargado de polémicas. Uno de los puntos de mayor tensión fue la suspensión que recibió Verón tras el recordado "pasillo de espaldas" a Rosario Central, un gesto de protesta tras la controversia por la asignación de un título oficial.

A pesar de la distancia, el dirigente aseguró que no bloquea el diálogo: “Me interesa escuchar a la otra parte, intercambiar ideas. El problema es que pasa el tiempo y no se avanza”, lamentó.

El debate por las SAD y la modernización

Verón también se metió en el terreno de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), un tema que genera resistencia en gran parte de la dirigencia argentina. Según su visión, el rechazo se debe a cómo se instala el tema: “Si se instala desde el miedo, la gente se va a cerrar. Siente que le quieren sacar algo que es suyo".

Sin embargo, planteó una postura intermedia y necesaria para los tiempos que corren: “En algún momento esto va a pasar por una cuestión de necesidad. Puede haber un modelo que combine lo social con una estructura más profesional y con inversiones externas”.

Proyectos por encima de resultados

Finalmente, Verón dejó una definición sobre lo que considera que debe ser la gestión moderna de un club, lejos del personalismo que suele reinar en la dirigencia deportiva nacional. “Yo intento que el funcionamiento no dependa de una sola persona”, afirmó.

Fiel a la filosofía que pregona en el "Pincha", cerró con una frase que resume su mirada institucional: “El resultado no te puede contaminar el plan. Lo urgente no puede tapar lo importante”. Con estas declaraciones, Verón reafirma su rol como la principal voz opositora al modelo actual de la AFA, apostando por una transformación estructural del fútbol local.