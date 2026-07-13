Sebastián Villa se realiza los estudios médicos para volver a Boca

Sebastián Villa está a un paso de convertirse nuevamente en jugador de Boca Juniors. El delantero colombiano llegó a Buenos Aires para someterse a la revisión médica y, si no surgen inconvenientes, firmará este lunes un contrato que lo vinculará con el club durante las próximas cuatro temporadas.

La operación se cerró luego de que Boca acordara con Independiente Rivadavia la compra del pase del futbolista por 6,5 millones de dólares, concretando así uno de los movimientos más importantes del mercado de pases.

Con 30 años, Villa regresa al Xeneize tras un destacado semestre en el conjunto mendocino, donde disputó 20 partidos, convirtió tres goles y aportó ocho asistencias, rendimiento que despertó nuevamente el interés del club de la Ribera.

Cuándo podría volver a jugar

Aunque el acuerdo ya está cerrado, su regreso a las canchas dependerá de la evaluación que realice el entrenador Rodolfo Arruabarrena durante los primeros entrenamientos.

El cuerpo técnico definirá si el colombiano integra la convocatoria para enfrentar a Sarmiento por los 16avos de final de la Copa Argentina, encuentro que se disputará el próximo jueves en Rosario, o si considera conveniente preservarlo para la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana frente a O'Higgins.

Una vez firmada la documentación, Villa iniciará oficialmente su segundo ciclo en Boca, club en el que jugó entre 2018 y 2023.

Durante esa primera etapa disputó 172 partidos oficiales, convirtió 29 goles, entregó 32 asistencias y conquistó siete títulos con la camiseta azul y oro.

Otro colombiano en la mira

El mercado de pases de Boca no se detiene con la llegada de Villa. La dirigencia también avanza por la incorporación del arquero colombiano Álvaro Montero, elegido por Rodolfo Arruabarrena y Juan Román Riquelme para competir por un lugar con Agustín Marchesín y Leandro Brey.

Según informó el club, el guardameta arribará al país durante la noche y al día siguiente se realizará los estudios médicos de rutina, paso previo a la firma de su contrato si supera con éxito la revisión.