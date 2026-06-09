Secretos para preparar la suculenta pizza rellena de Chicago en casa

La pizza estilo Chicago representa una de las variantes más particulares dentro de la gastronomía por su masa alta y un relleno generoso de queso que le otorga una apariencia similar a la de una tarta salada. Esta especialidad, que tuvo su origen en la ciudad estadounidense de la cual toma su nombre, se diferencia de las versiones tradicionales porque los ingredientes se invierten: el queso se coloca dentro de la masa y la salsa de tomates se distribuye en la parte superior.

Para elaborar esta receta destinada a cuatro personas se necesitan 500 gramos de harina, 260 cc de agua, 10 gramos de sal, 10 gramos de levadura fresca y 15 gramos de manteca para la base. El interior se compone de 600 gramos de muzzarella, 100 gramos de salame estilo milán, salsa de tomates y queso rallado en cantidad necesaria.

El procedimiento comienza con la integración de los elementos de la masa hasta lograr una consistencia lisa, la cual debe descansar tapada durante una hora. Posteriormente, se divide la masa en dos partes para colocar el bollo más grande ya estirado sobre una fuente alta previamente enmantecada.

Una vez dispuesta la base, se añade el salame y la muzzarella para luego cubrir todo con la masa restante. El cierre de la preparación incluye la distribución de la salsa de tomates y el queso rallado por encima antes de llevar la fuente a un horno a 190 grados hasta completar la cocción. Esta propuesta resulta ideal para compartir debido a su contundencia y sencillez en la elaboración.