Un operativo realizado por efectivos de la Unidad Rural N°1 culminó con el secuestro de cuatro armas de fuego largas y más de 400 municiones de distintos calibres en una zona rural de Caucete. Además, dos hombres quedaron imputados por la presunta contravención de “Disparos y Explosiones Peligrosas con Arma de Fuego”.

El operativo fue en Ruta Nacional 141, antes del Control Forestal.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se desarrolló alrededor de las 19:30 horas sobre Ruta Nacional 141, a la altura del kilómetro 195, antes del Control Forestal. La intervención se originó a partir de un aviso realizado por personal de Gendarmería Nacional, que se encontraba efectuando controles en el puesto forestal y escuchó varias detonaciones provenientes del interior de un campo cercano.

Ante la situación, efectivos de la Unidad Rural se trasladaron al lugar junto a gendarmes y constataron la presencia de dos hombres mayores de edad y un menor de edad, hijo de uno de ellos, quienes se encontraban realizando disparos a campo abierto sin las medidas de seguridad correspondientes.

Cuatro armas y cientos de cartuchos

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron una carabina calibre .22 CZ modelo 452-2E, un fusil calibre 30-06 Remington modelo 700, un fusil calibre .308 CZ modelo 550 y un fusil calibre .308 Howa modelo 1500, todos equipados con miras telescópicas.

Además, se incautaron más de 400 municiones de distintos calibres, entre ellas cartuchos .308, 30-06 Remington y .22, además de vainas servidas, elementos para calibración y cuatro estuches destinados al transporte de las armas.

Las autoridades contabilizaron un importante volumen de proyectiles de diferentes marcas y características, incluyendo munición de punta sólida y punta hueca.

Intervención judicial

La causa quedó bajo la órbita de la jueza de Paz de Caucete, Dra. Salvá, quien ordenó la realización de las actuaciones correspondientes y dispuso el secuestro preventivo de las armas, municiones y demás elementos hallados en el lugar.

Tanto el armamento como los cartuchos quedaron depositados en dependencias de la Unidad Rural N°1, mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias en las que se realizaban los disparos y verificar el cumplimiento de la normativa vigente para la tenencia y utilización de armas de fuego.