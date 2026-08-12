Tras varios días de reuniones con vecinos, la Policía atendió los reclamos por el vandalismo al que están sometidos, debido a delinceuntes robaban desde picaportes de puertas rejas hasta grifos de bronce y embellecedores de portones para luego reducirlos en chacaritas y recuperadoras. Por ello llevaron a cabo una investigación y lograron detectar el lugar donde los malviveintes reducían lo que robaban y encontraron gran cantidad de elementos sustraídos, tal cual señalaban los vecinos.

Un procedimiento contravencional realizado este miércoles en un establecimiento dedicado a la compra y venta de materiales ferrosos y no ferrosos terminó con la clausura del lugar y el secuestro de más de 231 kilos de cobre y bronce. El operativo se llevó a cabo en horas de la mañana en el barrio René Favaloro y también derivó en la aprehensión de un joven de 26 años, quien quedó vinculado a un expediente contravencional.

Tambien secuestraron una blanza y otros elementos para la causa.

Según informó la Policía, el procedimiento se realizó alrededor de las 10 en una vivienda ubicada en el barrio René Favaloro, donde funcionaba el establecimiento denominado “Chacarita”. Los efectivos entrevistaron al propietario del lugar, Juan Leonardo Fabio Flores, y constataron que allí se desarrollaba una actividad comercial relacionada con la compra y venta de materiales ferrosos y no ferrosos.

Durante la inspección, los uniformados verificaron que el establecimiento no contaba con las habilitaciones correspondientes para funcionar. Entre la documentación requerida se encontraban la habilitación comercial, licencia de uso, certificado electrónico, habilitación municipal, habilitación de Salud Pública y el libro de Industria y Comercio.

En el lugar había herramientas electricas manuales que el dueño no pudo acreditar propiedad.

Ante las irregularidades constatadas, el personal policial procedió a la clausura supeditada del establecimiento y al secuestro de distintos materiales que se encontraban en el lugar. En total, los efectivos incautaron aproximadamente 226,130 kilos de cobre, entre los que se encontraron barras tipo jabalinas y elementos flexibles tipo caños, además de 5,370 kilos de bronce, compuesto por una importante cantidad de picaportes.

Todo el material secuestrado fue trasladado a sede jurisdiccional, donde se labró el acta contravencional correspondiente y se notificó al responsable del establecimiento por las faltas constatadas. En las actuaciones intervino el Tercer Juzgado de Faltas.

El procedimiento también incluyó una consulta a la Base Sistema Acusatorio respecto de varias herramientas de mano que se encontraban dentro del establecimiento. Los policías constataron la presencia de dos amoladoras de 5 pulgadas, una amoladora de 7 pulgadas, una caladora, dos bombas de agua y un taladro.

De acuerdo con lo informado en las actuaciones, el propietario del establecimiento no acreditó la propiedad de esas herramientas. La situación fue comunicada al ayudante fiscal de turno, Martín Morando, quien dispuso que se iniciaran actuaciones para establecer la procedencia de los elementos.

Como parte de esa medida, las herramientas quedaron archivadas en sede policial a la espera de que se presentara algún propietario que pudiera acreditar su procedencia. Los efectos fueron trasladados a la Subcomisaría Cipolletti bajo acta de cadena de custodia.

Durante el operativo también se produjo la aprehensión y traslado de un joven de 26 años, identificado como Fabio Flores Javier, quien se encontraba en el lugar y, según consta en el informe policial, entorpeció el procedimiento que realizaban los efectivos. El hombre quedó vinculado al expediente contravencional 856/26 y quedó a disposición del Tercer Juzgado de Faltas.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Subcomisaría Cipolletti, bajo la supervisión del oficial subinspector Agustín Manzione. En las actuaciones intervinieron el oficial ayudante Joaquín Escobar, el cabo Tanten Rodrigo, los agentes Herrera Ernan y González Franco, además del agente Carrizo Franco, afectado a funciones operativas de calle.

La investigación contravencional quedó en manos de la Justicia de Faltas, que deberá determinar las medidas correspondientes respecto de las infracciones constatadas y de la procedencia de los elementos secuestrados.