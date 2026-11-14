Dos personas, un hombre de 32 años y una mujer de 34, fueron detenidas en el marco de una investigación por el robo de una motocicleta que había sido dejada en la vía pública. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la División Sustracción de Automotores y Autopartes D-5, que secuestró un rodado y avanzó con las actuaciones judiciales durante la noche del jueves.

Los detenidos fueron identificados como Franco Martín Manzano, de 32 años, domiciliado en el barrio Los Toneles, en Chimbas, y Estefanía Martín Manzano, de 34, con domicilio en la zona de calles Andacollo y Catriel, en Villa Centenario, también en ese departamento.

De acuerdo con la información policial, ambos quedaron vinculados a las actuaciones complementarias N.º 139/26, correspondientes a la ampliación del legajo 589/26, que se tramitó en la Comisaría 17ª. La causa fue caratulada como robo agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública y quedó bajo la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad.

El procedimiento que permitió avanzar en la investigación se realizó durante las primeras horas del jueves y tuvo resultado positivo con el secuestro de una motocicleta y la aprehensión de los dos sospechosos. A partir de esa intervención, los investigadores continuaron con las diligencias para establecer las responsabilidades de cada uno en el hecho denunciado.

En un primer momento, el hombre quedó alojado en los calabozos de la División Delitos D-5, mientras que la mujer también permaneció a disposición de las autoridades judiciales. Posteriormente, el fiscal Cristian Catalano informó que el juez de Garantías de turno, Federico Rodríguez, ordenó verbalmente y por vía telefónica la detención momentanea de ambos.

La medida judicial modificó la situación procesal de los dos sospechosos, que pasaron de estar aprehendidos a quedar formalmente detenidos por disposición del magistrado interviniente.

Según el último informe del oficial ayudante Alexis Bustamante, ambos quedaron vinculados al legajo por el delito contra la propiedad y fueron trasladados a la Central, donde continuaron las actuaciones correspondientes. Para el hombre se dictó una medida de prisión preventiva de 4 meses y para la mujer quien no contaba con antecedentes quedó en libertad pero vinculada a expedientes contravencionales por acciones de alteración del orden contra el personal policial.

La investigación quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, que deberá avanzar con las medidas necesarias para esclarecer el robo de la motocicleta y determinar la participación que tuvo cada uno de los detenidos.