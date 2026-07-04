El invierno continuará haciéndose sentir con fuerza en San Juan. De acuerdo con el pronóstico para este domingo 5 de julio, la provincia volverá a registrar temperaturas muy bajas durante las primeras horas del día, con una mínima estimada en 0°C y condiciones propicias para la formación de heladas en distintos sectores, especialmente en las zonas alejadas del centro urbano.

A pesar del intenso frío matinal, el panorama será más agradable con el correr de las horas gracias a la presencia del sol. La temperatura máxima alcanzará los 12°C durante la tarde, en una jornada que se presentará mayormente soleada y sin probabilidades de precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque siempre con abrigo.

Las condiciones meteorológicas indican además que el viento se mantendrá leve en el Gran San Juan, por lo que no se esperan complicaciones derivadas de ráfagas intensas en la ciudad. Sin embargo, en otros puntos de la provincia, especialmente en el norte sanjuanino, las autoridades mantienen advertencias por la posibilidad de viento Zonda, un fenómeno que puede provocar un aumento repentino de la temperatura, reducción de la visibilidad y baja humedad ambiental.

Para quienes deban salir temprano este domingo, la recomendación es extremar los cuidados frente a las bajas temperaturas. El uso de ropa térmica o varias capas de abrigo será fundamental, ya que la sensación térmica durante el amanecer podría ubicarse incluso por debajo de los valores previstos por el termómetro. También se aconseja prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, que suelen ser los grupos más afectados por las olas de frío.

Los pronósticos anticipan además que el tiempo comenzará a mostrar una mejora gradual a partir del inicio de la próxima semana. Desde el lunes las máximas irán en aumento de manera progresiva, con registros que podrían ubicarse por encima de los 16°C, mientras que hacia mediados de la semana el ambiente será considerablemente más templado. Hasta entonces, el frío seguirá siendo el protagonista de las mañanas sanjuaninas.