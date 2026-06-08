San Juan se posicionó como la provincia con mayor índice de morosidad crediticia de la Argentina, según un informe de la consultora Analytica elaborado a partir de datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El estudio indica que el 36% de los deudores en la provincia presenta atrasos superiores a los 90 días en el pago de sus obligaciones.

El dato ubica a San Juan en el primer lugar del ranking nacional, por encima de otras jurisdicciones del norte y oeste argentino que también registran altos niveles de incumplimiento. Detrás aparecen La Rioja, con una mora del 35,3%, y Catamarca, con el 34,8%.

Datos relevados por Analytica Consultora. (Gentileza)

En el extremo opuesto se encuentran la Ciudad de Buenos Aires, con un 16,1%, La Pampa, con el 19,5%, y Neuquén, con el 23,6%, lo que marca una diferencia superior a los 20 puntos porcentuales entre las regiones con menor y mayor nivel de mora.

El informe advierte que este fenómeno no está necesariamente relacionado con el volumen de endeudamiento, sino con la capacidad de pago de los hogares. Provincias como Tierra del Fuego, Neuquén y Santa Cruz presentan altos niveles de crédito por habitante, pero no figuran entre las más comprometidas en términos de incumplimiento.

Datos relevados por Analytica Consultora. (Gentileza)

Los especialistas señalan que factores como la informalidad laboral, los salarios más bajos y un acceso limitado al sistema financiero formal inciden directamente en la capacidad de afrontar compromisos crediticios. Estas condiciones son más frecuentes en provincias del norte y oeste del país.

Además, el estudio destaca que en las jurisdicciones con mayor mora también suele haber menos deudores formales por habitante. Esto implica que, aunque menos personas acceden al crédito, una proporción mayor de ellas tiene dificultades para cumplir con los pagos.

El panorama se enmarca en un contexto económico más amplio, caracterizado por una creciente segmentación entre sectores que mantienen acceso al financiamiento y otros que enfrentan mayores restricciones para sostener el consumo y la actividad.

Las dificultades se evidencian especialmente en rubros ligados al mercado interno, como el comercio, la construcción y parte de la industria, sectores que mostraron señales de desaceleración en los últimos meses.

Para los analistas, el mapa de la morosidad refleja las desigualdades estructurales entre las distintas regiones del país, donde la falta de empleo formal y los menores ingresos incrementan el riesgo de incumplimiento y limitan las posibilidades de acceso al crédito.

Fuente: Consultora Analytica y BCRA.