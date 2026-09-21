Según Gobierno, el operativo por la visita del Papa será el más grande de la historia

La visita apostólica del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, tendrá un amplio operativo de seguridad que involucrará a la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Las autoridades estiman que las actividades podrían reunir a unas siete millones de personas.

El esquema fue presentado este lunes por el canciller Pablo Quirno, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y representantes de la Santa Sede y de la Conferencia Episcopal Argentina. Según Monteoliva, se tratará del “dispositivo de seguridad más grande de nuestra historia”.

El operativo abarcará tres aeropuertos, tres ciudades, cuatro eventos masivos y once actividades cerradas. Además, funcionará un comando unificado durante 120 horas consecutivas. Los tres comandos correspondientes a las jurisdicciones involucradas comenzaron a trabajar el 8 de septiembre y todas las provincias adhirieron al denominado “Compromiso León XIV”.

En las próximas semanas se darán a conocer los corredores de circulación, accesos, horarios, acreditaciones y otras medidas vinculadas con el operativo.

Qué pasará con los feriados durante la visita

Uno de los puntos que todavía no fue definido es la posibilidad de establecer feriados, asuetos o días no laborables durante la visita del pontífice.

Quirno explicó que el Gobierno analiza la conveniencia de disponer medidas diferenciadas según las localidades que visite León XIV, con el objetivo de facilitar la participación de los fieles.

“Con respecto a feriados, asuetos, días laborables, días no laborables, es algo que continúa en análisis”, señaló el canciller. La definición será comunicada una vez que finalice la evaluación del Gobierno sobre el alcance territorial de eventuales medidas.

La Marcha del Orgullo se mantiene

Otro de los interrogantes estaba relacionado con la Marcha del Orgullo, prevista para el sábado 7 de noviembre, un día antes de la llegada de León XIV al país.

Ante la consulta durante la presentación del itinerario, Quirno confirmó que la movilización está contemplada dentro de la planificación de seguridad y que no modificará el esquema previsto para la visita papal.

De esta manera, el operativo deberá contemplar tanto la marcha como el posterior despliegue destinado a recibir al pontífice, que arribará el domingo 8 de noviembre al Aeroparque Jorge Newbery.

La agenda de León XIV en Argentina

El Papa llegará al país procedente de Montevideo y será trasladado en un avión de Aerolíneas Argentinas. Su primera jornada incluirá una visita al monumento al general José de San Martín y a los ejércitos de la Independencia y un encuentro privado con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

Luego participará de una actividad en el Palacio Libertad junto con autoridades, representantes del cuerpo diplomático y referentes de la sociedad civil.

El lunes 9 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y celebrará una misa en el Monumento de los Españoles. También mantendrá encuentros con empresarios y trabajadores en la Universidad Católica Argentina y con representantes de distintas comunidades religiosas en el Palacio San Martín. La jornada terminará con vísperas junto a los obispos argentinos en la Catedral Metropolitana.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con religiosos, religiosas y seminaristas en la Catedral de Córdoba. Por la noche regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Finalmente, el miércoles 11 visitará un complejo penitenciario federal, que sería el de Devoto, y luego celebrará una misa en la Basílica de Luján. Desde allí continuará viaje hacia Lima.

Desde la Santa Sede señalaron que será la primera visita de un pontífice a la Argentina en 38 años. El nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, destacó que León XIV llegará como jefe de Estado, pero principalmente como pastor.

El lema elegido para la visita es “Bienvenidos todos, vayan y anuncien”. La Iglesia argentina prevé que las actividades convoquen a peregrinos de distintas provincias y también de países limítrofes.