Según UDAP, el paro nacional docente tuvo un 80% de acatamiento en San Juan

La secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga, informó que el paro docente en San Juan tuvo un acatamiento del 80%, en el marco de la jornada de duelo y movilización por la muerte de Nancy Godoy, una docente de Corrientes. En declaraciones a DIARIO HUARPE, la dirigente también mencionó que desde Supervisión y el Ministerio de Educación le comunicaron porcentajes de entre el 80% y el 90%.

El paro y la movilización docente

Quiroga vinculó la medida de fuerza con la necesidad de expresar el dolor por la muerte de la docente y visibilizar las condiciones en las que trabajan los educadores. “Murió, asesinaron a una docente trabajando, eso no se puede permitir”, manifestó.

La dirigente también cuestionó las condiciones de la escuela donde trabajaba Nancy y señaló que, según lo conocido públicamente, el establecimiento no tenía agua potable. Para Quiroga, lo sucedido debe servir para exponer las dificultades que enfrentan los docentes en las zonas rurales de Argentina.

Las condiciones laborales en zonas alejadas

La titular de UDAP explicó que algunos docentes se trasladan a zonas alejadas durante la semana y regresan a sus hogares los viernes. También señaló que hay educadores que dejan a sus hijos y sus casas para cumplir con sus tareas, mientras que algunos deben afrontar gastos de alquiler.

“Que la muerte de Nancy no haya sido en vano”, planteó Quiroga, al reclamar que se visibilicen las situaciones precarias que atraviesan los docentes rurales. Además, sostuvo que el objetivo es evitar que otros educadores tengan que trabajar en condiciones similares.

Qué acciones propone UDAP

Quiroga adelantó que el tema también será abordado en las escuelas para explicar lo sucedido a los alumnos y a las comunidades educativas. Asimismo, indicó que solicitarán al Ministerio de Educación que se desarrollen acciones de concientización.

La dirigente consideró que la movilización debe servir para fortalecer los reclamos por las condiciones de trabajo y la realidad de las escuelas rurales. En ese sentido, pidió que las situaciones que atraviesan los docentes en zonas alejadas puedan exponerse para evitar que se repitan.