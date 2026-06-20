La minería y la energía duplicaron su capacidad para generar dólares en apenas dos años y alcanzaron un nivel récord en el primer cuatrimestre de 2026. Así lo indicó un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), elaborado a partir de datos del Banco Central (BCRA).

Según el informe, ambos sectores registraron ingresos netos por comercio exterior de bienes por USD 5.568 millones entre enero y abril, el valor más alto del que existe registro. La cifra supera en USD 2.098 millones la alcanzada en igual período de 2025 y más que duplica el resultado observado en 2024.

La BCR atribuyó ese crecimiento a una combinación de factores. Por un lado, el aumento de la producción energética permitió incrementar exportaciones y reducir necesidades de importación. Por otro, los precios internacionales de los productos mineros impulsaron los ingresos del sector.

En conjunto, agroindustria, minería y energía fueron las únicas actividades con saldo positivo en la liquidación neta de divisas por comercio exterior de bienes durante el primer cuatrimestre. Entre las tres generaron USD 17.605 millones, un récord y una mejora interanual del 20,9%.

La minería lideró el crecimiento

Dentro del bloque minero-energético, la minería fue la actividad de mayor expansión relativa. Según el informe, aportó USD 2.927 millones, unos USD 1.372 millones más que en el mismo período de 2025, lo que representa una suba interanual del 88%.

El petróleo también mostró una mejora significativa. Generó USD 2.877 millones, con un crecimiento del 38% respecto del año anterior.

La BCR destacó que los saldos negativos registrados por electricidad y gas fueron reducidos y quedaron ampliamente compensados por los resultados positivos de minería y petróleo.

La apuesta a largo plazo

El informe también vinculó el crecimiento de minería y energía con el avance de nuevas inversiones. Según datos del Banco Central citados por la BCR, los proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) ya generaron un flujo neto superior a USD 700 millones hasta abril.

La mayoría de esas iniciativas corresponde precisamente a los sectores minero y energético, que aparecen como dos de los principales motores de generación de divisas para los próximos años.

El peso de San Juan

Por otra partes, de acuerdo con datos de la Secretaría de Minería de la Nación, San Juan representó el 28,9% de las exportaciones mineras argentinas en 2025, consolidándose como una de las principales provincias exportadoras del sector. El oro continuó siendo el producto dominante, con el 96,7% de los envíos mineros provinciales, mientras que la provincia mantiene una posición estratégica por concentrar algunos de los proyectos de cobre más relevantes del país