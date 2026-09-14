La Secretaría de Seguridad de San Juan sigue de cerca el funcionamiento del Registro Provincial de Transporte (ReProTran), la plataforma online que implementó Tránsito y Transporte para reunir información de vehículos y conductores. El objetivo es conocer en detalle cómo opera el sistema y evaluar qué herramientas pueden ser adaptadas para los controles que realiza la Policía.







Según pudo conocer DIARIO HUARPE de fuentes calificadas, en los próximos días habrá una reunión entre funcionarios de la Secretaría de Seguridad y de la Secretaría de Tránsito y Transporte para profundizar sobre el funcionamiento de la plataforma, los datos que concentra y la forma en que pueden ser consultados. A partir de ese intercambio, Seguridad analiza desarrollar una plataforma espejo que pueda utilizarse en los operativos.







La idea es trasladar a los controles policiales una lógica similar a la que utiliza el ReProTran: que a partir del ingreso de la patente de un vehículo o del DNI y la licencia del conductor, el efectivo pueda acceder rápidamente a información que permita determinar su situación.







Entre los datos que interesan aparecen la registración del vehículo y del conductor, la vigencia de la licencia y del seguro, además de otras posibles irregularidades que puedan surgir del cruce con las bases de información que utiliza Seguridad. El ReProTran toma como identificadores principales la patente del vehículo y el DNI del conductor y permite centralizar la documentación correspondiente al servicio de transporte.







El punto que todavía está en estudio es cómo se integrará esa información con las herramientas propias de la Policía de San Juan. La intención de Seguridad no es utilizar directamente el ReProTran, sino analizar su funcionamiento para desarrollar una herramienta propia que pueda concentrar la información necesaria durante un operativo y sumar datos vinculados con la seguridad.







El objetivo también está relacionado con el Control Unificado San Juan-Mendoza, que avanzó con un esquema de interoperabilidad entre ambas provincias. Allí se prevé el uso de lectores automáticos de patentes y sistemas de identificación de personas para cruzar la información con bases de datos y generar alertas ante vehículos o personas buscadas.







En ese caso, la pretensión es que la identificación de una patente y del conductor permita obtener la mayor cantidad de información posible en el momento. El modelo contempla compartir datos sobre vehículos con medidas judiciales y personas con pedidos de captura, además de establecer protocolos para actuar cuando los sistemas detecten una coincidencia.







Así, mientras Tránsito comenzó a utilizar el ReProTran como herramienta específica para ordenar y controlar el transporte, Seguridad observa su funcionamiento para determinar cómo adaptar ese esquema a los operativos policiales. El próximo paso será definir qué información puede compartir cada área y cómo transformarla en una herramienta de consulta rápida en la calle.