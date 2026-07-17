El secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, se refirió por primera vez a la investigación que se lleva adelante tras las versiones sobre el presunto faltante de 150 armas reglamentarias de la Policía provincial. El funcionario aseguró que, hasta el momento, no existe ninguna confirmación sobre esa cifra y explicó que todo comenzó a partir de un oficio judicial enviado desde otra provincia, luego del hallazgo de un arma utilizada en un hecho delictivo.

"Lo que podemos afirmar con certeza es que recibimos un oficio de una provincia del norte, que forma parte de una investigación judicial, donde apareció un arma vinculada a un delito. De acuerdo con la información del RENAR, esa arma pertenecería a la Policía de San Juan", explicó Delgado a DIARIO HUARPE.

El funcionario señaló que ese hecho activó un proceso interno para reconstruir el recorrido del arma. "Se está realizando el inventario correspondiente para determinar la trazabilidad de esa arma específica. Una vez finalizado ese trabajo, se responderá el requerimiento judicial y, si surge alguna novedad, se actuará en consecuencia", sostuvo.

Consultado por las versiones que hablan de 150 armas extraviadas, fue categórico. "No podemos dar certeza de esa cantidad hasta que termine el inventario y conozcamos el resultado del relevamiento. Hoy no existe una confirmación oficial sobre ese número", afirmó.

Cómo se controlan las armas

Delgado también aseguró que la Policía cuenta con registros administrativos sobre el ingreso y la asignación del armamento. "Existe un registro de las armas que ingresan, de las dependencias a las que son enviadas y del efectivo al que se le asignan. No hay ninguna imposibilidad administrativa para determinar la cantidad de armas compradas y su ubicación", indicó.

Además, aclaró que el arma detectada en la investigación no figura dentro de las denuncias por robo o pérdida registradas por la fuerza. "Las denuncias de robo y de extravío de armas quedan asentadas y esta arma no aparece dentro de esos registros. Justamente por eso se está trabajando para determinar cuál fue su recorrido", expresó.

Los cambios en la Policía

Respecto de la decisión de trasladar a siete efectivos que prestaban funciones en la División Armamento, Delgado negó que la medida implique una sanción relacionada con el caso.

"Los movimientos de personal responden a la dinámica propia de la Policía y del Servicio Penitenciario. Son decisiones que se toman de acuerdo con las necesidades operativas y el criterio del jefe de Policía. No corresponden, por sí solos, a una determinación de responsabilidades", manifestó.

Finalmente, remarcó que cualquier decisión dependerá de lo que arroje la investigación. "Primero debemos determinar la trazabilidad del arma y responder el oficio judicial. Si de ese trabajo surge la necesidad de una investigación penal o de otras medidas, se actuará de inmediato. Cuando tengamos certezas, la información será comunicada oficialmente", concluyó.