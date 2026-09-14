Seguridad respondió por los robos que cometieron dos policías de San Juan

La aparición de dos integrantes de la Policía de San Juan involucrados en hechos ilícitos volvió a poner bajo la lupa los controles internos de la fuerza. El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, fue consultado por los episodios y destacó que, más allá de tratarse de agentes policiales, cualquier conducta delictiva debe recibir el mismo tratamiento y derivar en una respuesta ante la Justicia.

“Tenemos casi 8.000 efectivos entre lo que es el Servicio Penitenciario y la Policía de San Juan. La Policía trabaja junto con el Servicio Penitenciario en la formación permanente y constante de cada uno de sus agentes para lograr un verdadero agente de seguridad profesional”, explicó a DIARIO HUARPE.

Dos casos bajo investigación

Uno de los hechos corresponde al cabo Franco Narváez, quien se desempeñaba en el taller de la División Automotores de la Policía. Durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Natania XX, en Rivadavia, fueron encontradas 28 cubiertas nuevas destinadas a distintos tipos de vehículos.

La investigación permitió determinar que los neumáticos pertenecían al stock oficial del taller policial. Ante la situación, Narváez se presentó voluntariamente ante la UFI Delitos contra la Propiedad y quedó detenido. La Justicia intenta establecer cómo salió el material del depósito ubicado sobre Salvador María del Carril y si pudo existir participación de otros integrantes de la fuerza.

El segundo episodio involucró al oficial inspector Matías Carrizo, integrante del grupo especial Geras. El efectivo fue interceptado en una sucursal de ChangoMás, ubicada sobre avenida Benavídez, cuando intentaba llevarse mercadería sin abonar. Posteriormente pagó $76.000 para reparar el daño ocasionado al comercio.

En paralelo, la Policía de San Juan dispuso su separación preventiva durante 30 días sin goce de sueldo y abrió un sumario administrativo para determinar su responsabilidad.

La postura de Seguridad

Consultado sobre si este tipo de situaciones deberían ocurrir dentro de una fuerza encargada de combatir el delito, Delgado reconoció que el objetivo es evitar que sucedan, aunque remarcó la necesidad de actuar cuando se presentan.

“Uno trabaja para que estas cosas no sucedan permanentemente. Toda la Policía de San Juan y el Servicio Penitenciario trabajan para que estas situaciones no ocurran”, afirmó el funcionario provincial.

“Este dato también marca la transparencia en la función. Cuando ocurre un hecho delictivo dentro de la fuerza, automáticamente se lo trata como un hecho delictivo y tiene que dar respuesta a la Justicia”, señaló.

“Tenemos que actuar en consecuencia, como corresponde, con la transparencia suficiente para que la sociedad conozca un hecho delictivo como conoce cualquier otro”, sentenció Delgado.

Finalmente, el secretario de Seguridad remarcó que el criterio debe aplicarse sin distinciones: “La persecución del delito es para el ciudadano común y también para cualquier miembro de la fuerza o para cualquier persona que cometa un delito”.