Después de una cena abundante, algunas bebidas pueden ayudar a aliviar determinadas molestias digestivas, como la hinchazón, las náuseas o el estreñimiento. El agua, el té de jengibre, la menta, el jugo de ciruela pasa, las infusiones de manzanilla e hinojo y el kéfir son seis alternativas que fueron analizadas por especialistas en nutrición por sus posibles beneficios.

Sin embargo, no todas cuentan con el mismo respaldo científico. Algunas tienen investigaciones que avalan determinados efectos, mientras que otras se utilizan tradicionalmente para aliviar molestias estomacales, aunque todavía faltan estudios concluyentes.

La selección fue difundida por Infobae a partir de recomendaciones de las nutricionistas Valentina Steverlynck y Gabrielle Kishner, consultadas por el sitio especializado Martha Stewart.

1. Agua: una alternativa para favorecer el tránsito intestinal

Tomar agua después de cenar puede contribuir a mantener una hidratación adecuada, especialmente cuando durante el día no se consumieron suficientes líquidos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos, una ingesta suficiente de agua ayuda a que la fibra ablande las heces y facilite su evacuación.

Los especialistas recomiendan uno o dos vasos, sin necesidad de tomar grandes cantidades de una sola vez. En personas con estreñimiento, la hidratación debe acompañarse de una alimentación adecuada y, cuando las molestias persisten, de una consulta médica.

2. Té de jengibre: qué se sabe sobre sus efectos

El jengibre contiene gingeroles y shogaoles, compuestos naturales que fueron estudiados por su posible relación con la motilidad gástrica y el alivio de las náuseas.

Una investigación realizada en 2021 en pacientes con cáncer observó mejoras en las náuseas y los vómitos cuando el té de jengibre se combinó con medicamentos contra estos síntomas.

De todos modos, los resultados obtenidos con suplementos o cápsulas no pueden trasladarse directamente a una infusión. Además, el consumo de jengibre puede provocar acidez, diarrea o molestias abdominales en algunas personas.

3. Té de menta: una opción frente a la hinchazón

La menta contiene mentol, un compuesto con propiedades antiespasmódicas que podría ayudar a relajar los músculos del tracto digestivo.

Según las especialistas, puede resultar de interés para quienes experimentan hinchazón o cólicos asociados al síndrome de intestino irritable.

Sin embargo, las investigaciones más consistentes se realizaron con aceite de menta en cápsulas y no con infusiones. También existe una advertencia importante: quienes padecen acidez o reflujo gastroesofágico deberían evitar esta bebida, ya que podría empeorar los síntomas.

4. Jugo de ciruela pasa: qué aporta frente al estreñimiento

El jugo de ciruela pasa contiene sorbitol y fibra, dos componentes que pueden favorecer el tránsito intestinal.

El sorbitol es un tipo de alcohol de azúcar que atrae agua hacia el intestino y contribuye a ablandar las heces. Un ensayo controlado realizado en 2022 observó una mejora en la consistencia de las deposiciones de adultos con estreñimiento crónico que consumieron esta bebida.

No obstante, la cantidad debe adaptarse a la tolerancia de cada persona, debido a que el sorbitol también puede provocar gases y molestias abdominales.

5. Manzanilla e hinojo: infusiones de uso tradicional

La manzanilla y el hinojo son dos plantas utilizadas tradicionalmente para aliviar algunas molestias estomacales.

La manzanilla contiene flavonoides y otros compuestos vegetales a los que se les atribuyen posibles propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas.

Por su parte, el hinojo contiene anetol, un compuesto cuya acción antiespasmódica fue observada en investigaciones experimentales y que podría contribuir a reducir calambres y espasmos.

Sin embargo, la evidencia clínica específica sobre estas infusiones todavía es limitada. Además, existen advertencias sobre la presencia de estragol en preparaciones de semillas de hinojo, por lo que no debe suponerse que su uso tradicional garantiza seguridad para todas las personas.

6. Kéfir: una bebida fermentada con cultivos vivos

El kéfir es una bebida láctea fermentada que se obtiene mediante la acción de bacterias y levaduras. Puede aportar cultivos vivos, proteínas y calcio, según su preparación.

Un ensayo controlado realizado en 2026 con 65 adultos sanos observó una reducción de molestias gastrointestinales después de seis semanas de consumo.

Aunque los resultados son prometedores, todavía se necesitan investigaciones de mayor alcance para determinar sus efectos en diferentes problemas digestivos. Los especialistas también recomiendan evitar grandes cantidades inmediatamente después de comer, ya que pueden aumentar la sensación de hinchazón, plenitud o reflujo.

Qué tener en cuenta antes de elegir una bebida

Las seis alternativas presentan diferentes niveles de evidencia y sus posibles beneficios dependen de los síntomas y de la tolerancia individual.

Una bebida puede contribuir al confort digestivo, pero no reemplaza una alimentación equilibrada, una hidratación adecuada ni la consulta médica cuando existen molestias persistentes, dolor intenso o cambios en el tránsito intestinal.