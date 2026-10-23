El 61% de los aspirantes que rindieron Ortografía aprobó el examen de ingreso al Poder Judicial de San Juan y continúa en carrera para conseguir uno de los puestos disponibles. La evaluación se realizó en la Primera Circunscripción Judicial y contó con la participación de 4.317 personas.

Según los resultados, de los 4.474 aspirantes convocados, 2.631 aprobaron la prueba y 1.686 no alcanzaron el puntaje necesario. De esta manera, el porcentaje de aprobación fue del 61% si se toma como referencia únicamente a quienes se presentaron a rendir, mientras que el 39% desaprobó.

En cuanto a la asistencia, hubo 157 personas que no se presentaron al examen. Esa cifra representa el 3,5% del total de convocados. Así, casi el 97% de los aspirantes citados asistió a esta segunda evaluación del concurso.

Qué pasó con la prueba de Dactilografía

Para llegar a Ortografía, los aspirantes debieron aprobar previamente Dactilografía. En la Primera Circunscripción, 4.474 personas habían superado aquella primera evaluación y quedaron habilitadas para continuar con el proceso.

La situación fue diferente para las personas con discapacidad, que rindieron Dactilografía y Ortografía juntas mediante una modalidad adaptada. De los 54 postulantes que participaron de esa instancia, 14 aprobaron ambas pruebas.

De esta manera, los 2.631 aspirantes que aprobaron Ortografía y las 14 personas con discapacidad que superaron las dos evaluaciones quedan en condiciones de avanzar a la tercera instancia del concurso.

Cómo sigue el concurso

La próxima etapa contempla una capacitación virtual integrada por nueve módulos de contenido judicial. Quienes superen esa instancia podrán avanzar a una evaluación presencial de conocimientos jurídicos.

Posteriormente, el proceso continuará con una entrevista personal para los aspirantes que aprueben las etapas anteriores. Completar satisfactoriamente las evaluaciones no implica un ingreso automático al Poder Judicial, ya que la incorporación dependerá del desarrollo del concurso y de las condiciones previstas para la selección.