Seis infusiones naturales que ayudan a calmar síntomas de la gripe

Ante la llegada de las bajas temperaturas, los cuadros de congestión nasal, dolor de garganta y tos se vuelven recurrentes en la población. Instituciones médicas como los Centers for Disease Control and Prevention, Harvard y Mayo Clinic coinciden en que "descansar, mantenerse hidratado y consumir comidas calientes o reconfortantes puede ayudar al cuerpo mientras el sistema inmunológico combate la infección" durante el proceso de recuperación de un virus respiratorio.

Dentro del hogar existen diversos ingredientes que funcionan como complementos terapéuticos. El té de orégano destaca por sus compuestos naturales como carvacrol, timol y flavonoides, que aportan efectos antioxidantes y antiinflamatorios.

Esta infusión actúa como expectorante y ayuda a mitigar la pesadez digestiva. Para elaborarla se utiliza una taza de agua hirviendo con una cucharadita de orégano seco o dos ramitas frescas, dejando reposar la mezcla entre cinco y siete minutos antes de colar. Es importante no superar las dos tazas diarias y consultar al médico en caso de tomar anticoagulantes.

El té con miel y limón es una de las opciones con mayor respaldo científico. Investigaciones de Harvard señalan que "la miel puede ayudar a disminuir la frecuencia e intensidad de la tos, especialmente durante la noche" al tiempo que las bebidas calientes hidratan la zona afectada. El preparado requiere una taza de agua o té caliente, el jugo de medio limón y una cucharada de miel. Este remedio no debe ser administrado en menores de un año.

La manzanilla también ofrece beneficios mediante la apigenina y sus flavonoides, asociados a efectos calmantes que reducen la irritación de la garganta. Se prepara con una cucharada de flores o un saquito en 250 ml de agua caliente, con un tiempo de reposo de cinco a 10 minutos.

Por otra parte, el caldo de pollo es un aliado tradicional validado por especialistas. Los expertos indican que "ayuda a hidratar, aporta minerales y genera saciedad cuando hay poco apetito" mientras que el vapor emanado colabora con la descongestión. Su versión casera requiere hervir una pechuga o carcaza de pollo con una cebolla, una zanahoria, una rama de apio y un diente de ajo durante 40 minutos.

El jengibre, rico en compuestos bioactivos, se utiliza para calmar la garganta hirviendo tres o cuatro rodajas frescas en 250 ml de agua durante 10 minutos. Asimismo, la leche dorada mezcla una taza de leche o bebida vegetal con una cucharadita de cúrcuma y pimienta negra para aliviar molestias generales y mejorar el descanso.

La recuperación efectiva contempla el reposo, una nutrición adecuada y evitar hábitos nocivos como el tabaco o el alcohol. Los profesionales aclaran que "más que curas milagrosas, estas recetas funcionan como herramientas simples para acompañar al cuerpo mientras se recupera naturalmente" y recomiendan la consulta ante cuadros de fiebre alta persistente o dificultad respiratoria.