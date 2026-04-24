El proceso judicial contra el cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino llegó a su cierre este viernes 22 de abril con una condena acordada en juicio abreviado. El artista reconoció su responsabilidad en los hechos investigados y recibió una pena de seis meses de prisión condicional por los delitos de amenazas y daño en perjuicio de quien era su pareja.

La resolución se alcanzó mediante un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa del acusado. Con ese entendimiento, el juez de Garantías Guillermo Adárvez homologó lo pactado y declaró culpable a Rufino, poniendo fin a una investigación que se había iniciado en octubre de 2025 y que estuvo a cargo de la UFI CAVIG.

La pena impuesta es de cumplimiento condicional, por lo que no deberá ser alojado en un servicio penitenciario. Sin embargo, la continuidad de su libertad queda supeditada al cumplimiento de las reglas de conducta que establece este tipo de condena. En caso de incumplimiento, la situación judicial podría agravarse.

Qué explicó la Fiscalía

El fiscal Mario Panetta brindó detalles sobre cómo avanzó el expediente desde sus primeras actuaciones. Según indicó, la intervención comenzó tras una denuncia y un llamado al 911, momento en el que personal policial encontró al imputado en el lugar de los hechos.

“En un primer momento intervino el sistema de flagrancia, pero luego se advirtió que existía complejidad probatoria y la causa fue remitida a la unidad especializada en violencia intrafamiliar”, explicó el funcionario judicial a DIARIO HUARPE.

Panetta señaló además que, durante el análisis de las pruebas recolectadas, se ratificaron los hechos denunciados. “Se confirmaron no solamente las amenazas, sino también los daños. Con ese cuadro probatorio se avanzó en conversaciones con la defensa, que tuvo acceso integral al legajo”, sostuvo.

Por qué se resolvió con juicio abreviado

El representante del Ministerio Público explicó que no existían otras salidas procesales disponibles para el imputado, debido a antecedentes de una solución alternativa previa en otro expediente.

“La única opción posible era un juicio abreviado con condena condicional. Para acceder nuevamente a una suspensión de juicio a prueba debían transcurrir ocho años desde el beneficio anterior”, precisó.

En ese marco, agregó que la pena acordada respondió al mínimo legal previsto para el concurso de delitos analizado en la causa. “Se trataba de amenazas y daño. El mínimo mayor correspondía a amenazas, por eso se fijó una condena de seis meses condicional”, indicó.

Reconocimiento de responsabilidad

Uno de los requisitos centrales para la aplicación del juicio abreviado fue la admisión expresa de los hechos por parte del acusado. La aceptación incluyó la imputación, la participación en el episodio investigado y la pena acordada entre las partes.

Con esta resolución, la Justicia dio por concluido un expediente que había generado repercusión pública por tratarse de un artista local conocido en la provincia.