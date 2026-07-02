Comenzó julio y, con él, una de las tradiciones más instaladas en el calendario comercial: la Semana de la Dulzura, que este año aún no inició formalmente pero ya genera expectativas en los kioscos de San Juan. Durante estos días, chocolates y golosinas se convierten en un gesto habitual de afecto entre amigos, parejas y familiares, impulsando el movimiento en el sector. En este contexto, el rubro llega con buenas expectativas y con la ilusión de repetir el desempeño registrado el año pasado.

En este contexto, el referente de la Asociación de Kiosqueros Unidos de la República Argentina (UKRA) en la provincia, Claudio Rimsa, señaló que las golosinas registraron un incremento muy leve cercano al 4%, producto del aumento de la demanda en los últimos días. “Mantenemos buenas expectativas porque venimos bien en ventas. El año pasado fue bueno y creemos que este año puede repetirse. El amor no murió, la gente sigue regalando”, expresó el comerciante.

Según explicó, el comportamiento del consumidor se mantiene activo, aunque con una tendencia a priorizar opciones accesibles. Sin embargo, destacó que el movimiento en los kioscos se sostiene firme en esta semana especial.

En ese sentido, indicó que los productos más elegidos siguen siendo los chocolates pequeños y marcas económicas o tradicionales como Bon o Bon, Cofler y los clásicos “dos corazones”.

Respecto a los precios, detalló que un chocolatín pequeño ronda los $2.500, mientras que las presentaciones más grandes pueden superar los $5.000 o $6.000, aunque aclaró que el leve incremento del 4% no ha frenado la demanda en esta fecha clave para el sector.

Cómo están las ventas actualmente en general

En términos generales, los kiosqueros indicó que el sector se mantiene estable, sin caídas pronunciadas, aunque tampoco con un crecimiento significativo en las ventas. El movimiento diario es considerado “normal”, con picos leves en fechas puntuales, pero sin un repunte fuerte como en años anteriores.

Además, remarcaron que la estabilidad del rubro convive con un cambio en los hábitos de consumo, donde los clientes priorizan precios accesibles por sobre la variedad o el tamaño de los productos.