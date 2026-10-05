Esta semana, el Gobierno de San Juan llevará a cabo la conmemoración de la Semana del Agua 2026, una tradición institucional centrada en el lema "Un nuevo escenario hídrico". La agenda oficial de actividades se desarrollará del martes 6 al viernes 9 de octubre, articulando paneles de diagnóstico técnico, la puesta en valor del patrimonio documental e histórico, y ceremonias protocolares con la participación de especialistas, autoridades y regantes.

Semana del Agua

La conmemoración de la Semana del Agua constituye un acontecimiento de profundo valor histórico e institucional para San Juan. Esta celebración surgió originalmente en el año 1959 impulsada desde la propia repartición del Departamento de Hidráulica, con la finalidad de consolidar lazos de colaboración, trabajo conjunto y camaradería entre el personal de la institución, los regantes de los valles productivos y las diversas entidades locales.

A lo largo de su historia, las actividades tenían una duración habitual de cinco días. Durante esas jornadas se organizaban conferencias radiales informativas, la inauguración de obras hídricas clave, talleres de intercambio de técnicas de riego y cultivo entre productores agrícolas de los distintos departamentos, además de incluir torneos deportivos y espacios de integración para los trabajadores de la repartición.

En la actualidad, esta fecha se reconfigura como un espacio indispensable de reflexión y compromiso respecto de la gestión sostenible del agua. En un territorio desértico como San Juan, el recurso hídrico sostiene la vida cotidiana, el desarrollo agrícola, la actividad minera y la identidad cultural de la provincia, enlazando la historia, el trabajo y la esperanza de su comunidad.

Programación detallada del Foro Hídrico y jornadas técnicas

La programación oficial se iniciará el martes 6 de octubre a las 09:00 hs en la Sala Auditorio del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, con el desarrollo del Foro Hídrico titulado "El agua que viene: realidades y desafíos". El proceso de acreditación comenzará a las 08:30 hs y la apertura institucional se realizará a las 09:00 hs.

El bloque de exposiciones iniciará a las 09:15 hs con la disertación sobre la "Situación hídrica actual de San Juan", a cargo del Ing. José María Ginestar Rivas, del Departamento de Hidráulica de San Juan. A las 10:00 hs, el Ing. Ángel Rubén Villodas, del Departamento General de Irrigación de Mendoza, presentará la "Situación hídrica actual de Mendoza". Tras una pausa para café a las 10:45 hs, el foro reanudará a las 11:00 hs con la disertación "La reserva nival y su impacto en el escurrimiento de los ríos de San Juan", expuesta por la Lic. Agustina Albeiro, del área de Climatología y Estudios Hidrológicos del Departamento de Hidráulica.

Reconocimientos, patrimonio documental y bendición de las aguas

El cronograma oficial continuará el miércoles 7 de octubre a las 10:00 hs con el Acto de Reconocimientos y Homenajes en la Sala de Vicegobernadores de la Legislatura Provincial.

Por su parte, el jueves 8 de octubre, de 09:00 a 12:00 hs, se realizará la Jornada "El Archivo abre sus puertas" en la sede del Archivo Central del Departamento de Hidráulica (Agustín Gnecco 350 sur, Capital). La actividad incluirá una muestra guiada de planos y documentos históricos, junto con la presentación formal del Proyecto Institucional "Agua y Memoria".

Las actividades conmemorativas concluirán el viernes 9 de octubre a las 11:00 hs con el Acto Central y bendición de las Aguas en el Dique Ignacio de la Roza, reafirmando el compromiso provincial con la gestión sustentable del recurso hídrico.