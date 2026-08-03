En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemora del 1 al 7 de agosto, la doctora Carmen Rojo, ginecóloga y obstetra, visitó Salud & Bienestar, programa que se emite por HUARPE TV a través de la señal 19.2 de TDA, Kick y YouTube. Durante la entrevista remarcó que la lactancia no solo representa el mejor alimento para el recién nacido, sino también una oportunidad única para fortalecer el vínculo entre la madre y su bebé, además de aportar beneficios para la salud de ambos.

"La lactancia es el futuro, porque mejora mucho la capacidad de los bebés y tiene muchos beneficios", expresó la profesional.

En ese sentido, sostuvo que si bien existe una semana destinada a promoverla, la información y el acompañamiento deberían estar presentes durante todo el año para que las familias puedan tomar decisiones informadas.

El primer alimento y el primer vínculo

La especialista explicó que la lactancia comienza a construirse incluso antes del nacimiento, durante el embarazo, y destacó la importancia de la denominada "hora dorada", el momento inmediatamente posterior al parto en el que el recién nacido es colocado sobre el pecho de su madre.

"Esa hora debe estar la mamá junto con el bebé. Es cuando comienza el vínculo más cercano", afirmó.

En ese primer contacto, el bebé recibe el calostro, una sustancia rica en proteínas e inmunoglobulinas que aporta las primeras defensas frente a enfermedades.

Rojo recordó que la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y explicó que la leche materna es un alimento vivo.

"Todas las defensas de la madre pasan al bebé. Es una leche activa, un ser vivo", señaló al diferenciarla de las fórmulas infantiles, que si bien contienen nutrientes esenciales, no poseen los componentes inmunológicos de la leche humana.

La profesional también advirtió sobre una realidad cada vez más frecuente: la distracción con los teléfonos celulares durante la alimentación. "Ya se está hablando de la impronta de lo digital en la lactancia", comentó, al remarcar que ese momento debe aprovecharse para fortalecer el contacto visual y emocional entre madre e hijo.

Mitos, dificultades y el papel de la familia

Durante la entrevista, la ginecóloga y obstetra derribó algunos de los mitos más conocidos alrededor de la lactancia. Uno de ellos es la creencia de que consumir cerveza o cebada aumenta la producción de leche. "Es un mito. Lo único que necesita la madre es una buena hidratación", aclaró.

También explicó que las dificultades durante los primeros días son habituales, especialmente después de una cesárea. En esos casos recomendó mantener la calma, buscar acompañamiento profesional y recordar que la producción de leche suele aumentar cuando el bebé comienza a succionar.

Rojo destacó además que el entorno familiar cumple un rol determinante para que la lactancia sea exitosa. Mientras la madre alimenta a su bebé, necesita apoyo en las tareas del hogar, el cuidado de otros hijos y espacios para descansar.

"Es importantísimo el apoyo. Si la mamá está angustiada o ansiosa, no va a poder dar de mamar", afirmó.

La especialista también abordó los casos en los que la lactancia no puede realizarse por indicación médica. Compartió incluso una experiencia personal relacionada con la enfermedad cardíaca congénita de una de sus hijas, situación que obligó a suspender la lactancia. Explicó que, aunque estos casos existen, representan un porcentaje muy pequeño y siempre requieren acompañamiento profesional y emocional.

Antes de finalizar, dejó un mensaje para las futuras madres.