Semana Santa movilizó más de 2.800.000 de turistas en todo el país

La Semana Santa 2026 cerró con números positivos en cuanto a la movilización de personas, pero con una señal de alerta en el consumo. Según el último relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), un total de 2.852.256 turistas recorrieron los distintos destinos del país, lo que representa un crecimiento del 5,6% respecto al mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, el impacto económico directo, que ascendió a $808.198 millones, mostró una cara diferente de la moneda: al descontar el efecto de la inflación, el gasto total sufrió una caída real del 18,9% comparado con 2025. Este fenómeno describe a un turista más gasolero y precavido, que optó por planes gratuitos y cuidó el bolsillo en cada ticket.

El informe destaca que la situación económica y el costo del transporte influyeron directamente en la logística de los viajes. La estadía promedio fue de 2,6 noches, marcando un descenso del 16,1% interanual. El gasto promedio diario por persona se ubicó en $108.982, un 8,4% menos (en términos reales) que el año pasado.

"El turista actual es más prudente, prioriza escapadas breves y controla los gastos fijos de alojamiento y comida", señalaron desde CAME.

Los destinos más elegidos

El movimiento turístico mostró una fuerte dispersión en todo el territorio nacional, destacándose los polos tradicionales y las propuestas de fe:

Norte Argentino: Salta, Jujuy y Tucumán brillaron con su agenda religiosa y cultural.

Clásicos: Bariloche, Puerto Iguazú, Mendoza y Mar del Plata mantuvieron niveles altos de ocupación.

Naturaleza: Misiones (Cataratas), la cordillera neuquina y Tandil fueron los favoritos para quienes buscaron aire libre.

Emergentes: Catamarca, La Rioja y el interior de Entre Ríos captaron a quienes buscaron opciones más tranquilas y accesibles.

Un 2026 de intenso movimiento

En lo que va del año, ya se han cumplido tres fines de semana largos. El acumulado muestra que 6.874.256 turistas se han desplazado por la Argentina, generando un movimiento económico total de $2.047.075 millones.

A pesar de la caída en el consumo unitario, la diversidad de propuestas y la articulación entre los sectores público y privado permitieron sostener una actividad que es vital para las economías regionales, especialmente en provincias como San Juan, donde el turismo religioso y de eventos deportivos sigue siendo un motor fundamental.