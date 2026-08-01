Las semillas de chía se ganaron un lugar en la alimentación diaria por su alto contenido de fibra, ácidos grasos omega-3, antioxidantes y proteínas vegetales. Sin embargo, esos mismos componentes que favorecen la salud también pueden modificar el efecto de algunos medicamentos, por lo que los especialistas recomiendan prestar atención antes de incorporarlas de forma habitual a la dieta.

De acuerdo con investigaciones citadas por especialistas en nutrición y farmacología, la chía puede potenciar la acción de ciertos tratamientos debido a su capacidad para reducir la presión arterial, disminuir la glucosa en sangre y ejercer un efecto antiagregante sobre las plaquetas. Aunque estas propiedades son beneficiosas para muchas personas, en quienes reciben determinados fármacos pueden aumentar el riesgo de complicaciones.

Los tres tratamientos que requieren mayor precaución

1. Medicamentos para la presión arterial

Algunos compuestos presentes en la chía ayudan a disminuir la presión arterial. Si se consumen junto con medicamentos antihipertensivos, el efecto puede potenciarse y provocar hipotensión, mareos o incluso desmayos. Por eso, los expertos aconsejan incorporar las semillas de manera gradual y consultar con el médico si ya existe un tratamiento para controlar la presión.

2. Anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios

Gracias a su elevado contenido de omega-3, la chía puede reducir la capacidad de coagulación de la sangre. En personas que toman anticoagulantes o antiagregantes, como warfarina, aspirina o clopidogrel, esta combinación podría incrementar el riesgo de sangrados.

3. Medicamentos para la diabetes

La fibra soluble de la chía forma un gel que retrasa la absorción de los carbohidratos y favorece un descenso de la glucosa en sangre. Cuando este efecto se suma al de los medicamentos para la diabetes, pueden producirse episodios de hipoglucemia si no existe un adecuado control médico.

Cómo consumirlas de forma segura

Los especialistas remarcan que las semillas de chía no deben eliminarse de la alimentación si existe una indicación médica para consumirlas. En cambio, recomiendan informar al profesional de salud sobre su incorporación a la dieta, especialmente en personas que reciben tratamientos crónicos. También sugieren comenzar con pequeñas cantidades, mantener una buena hidratación y, cuando sea necesario, separar el consumo de la chía y la toma de medicamentos para disminuir el riesgo de interacciones.

Si bien la mayoría de las personas puede consumir semillas de chía sin inconvenientes, quienes toman medicamentos para la presión, la diabetes o la coagulación deberían hacerlo bajo supervisión profesional para aprovechar sus beneficios sin comprometer la eficacia de los tratamientos.