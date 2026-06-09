¿Una canción que aparece en el momento justo? ¿Una frase que se repite varias veces durante el día? ¿El encuentro inesperado con una persona que trae un mensaje importante? Para muchas personas, estos hechos no son simples coincidencias, sino señales que llegan para orientar, acompañar o brindar respuestas en momentos determinados de la vida.

En una nueva emisión de Salud & Bienestar, programa que se transmite por HUARPE TV, señal 19.2 de la TDA, Kick y YouTube, la terapeuta holística Anabel Alé compartió su mirada sobre estos mensajes y explicó cómo pueden manifestarse en la vida cotidiana.

Según la especialista, las señales son formas mediante las cuales diferentes energías, seres queridos fallecidos o guías espirituales buscan transmitir información. “Las señales son estas formas de hacernos llegar información de quienes están del otro lado, espiritualmente, etéreamente, energéticamente”, explicó.

La entrevistada destacó que muchas veces existe la tendencia a imaginar una única forma de señal, cuando en realidad pueden presentarse de maneras muy diversas. “Las señales no son solamente una pluma blanca en el camino. Las señales son infinitas, pueden llegar a través de canciones, mensajes o situaciones que nos llaman la atención”, señaló.

La importancia de estar receptivos

Para Alé, uno de los principales obstáculos para percibir estos mensajes es el ritmo acelerado de la vida cotidiana. El estrés, las obligaciones y la constante actividad mental suelen dificultar la conexión con aspectos más profundos de la experiencia humana.

“Si estoy poniendo la mente todo el día en la rutina y la vorágine cotidiana, no me dejo recibir esa otra forma que está todo el tiempo con nosotros”, sostuvo.

La terapeuta considera que las personas que suelen identificar señales son aquellas que desarrollan una actitud de apertura y observación. En este sentido, explicó que pedir una señal implica también estar dispuesto a reconocerla cuando aparezca.

“Si las pido tengo que estar atenta a recibirlas”, afirmó.

Durante la entrevista también remarcó que no existe una fórmula única para solicitar estos mensajes. Lo importante, explicó, es que el pedido surja desde una intención genuina y no desde el miedo o la duda constante. “Si desde mi corazón sale el pedido y confío en que lo voy a recibir, entonces la señal va a llegar porque estoy receptiva”, expresó.

Cómo fortalecer la conexión espiritual

Consultada sobre las herramientas que pueden ayudar a desarrollar esta sensibilidad, Alé recomendó generar espacios de calma y reflexión. Escuchar música relajante, meditar, utilizar aromas agradables o simplemente dedicar unos minutos al silencio son prácticas que favorecen la conexión interior.

La especialista también destacó el rol de los registros akáshicos como una herramienta que permite aquietar la mente y abrirse a la recepción de mensajes. Sin embargo, aclaró que no es necesario realizar terapias específicas para comenzar a percibir señales.

“No necesitamos estudiar un montón para poder conectar. Simplemente bajar, frenar, tomarnos un tiempo, respirar y pedir”, indicó.

Además, señaló que cada persona es quien mejor puede interpretar el significado de aquello que recibe. “Quien recibe el mensaje es el único que lo puede interpretar”, explicó, destacando que las experiencias tienen un sentido profundamente personal.

Como reflexión final, la terapeuta invitó a mirar más allá de lo visible y a prestar atención a aquellas experiencias que generan resonancia emocional. “Somos mucho más que este cuerpo físico. Tenemos un ser energía que todo el tiempo nos está guiando”, concluyó.

Para quienes creen en estas experiencias, las señales pueden convertirse en una herramienta de acompañamiento, reflexión y crecimiento personal, especialmente en momentos de incertidumbre o búsqueda de respuestas.