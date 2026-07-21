El avance del temporal que afecta a la región chilena de Coquimbo obligó a las autoridades a ordenar la evacuación preventiva de cinco sectores de la comuna de La Serena debido al desborde del río Elqui.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) dispuso el traslado de los habitantes de los sectores Hinojal, borde del río Elqui, Valle de Los Ángeles, Gabriela Mistral y Alfalfares, ante el riesgo generado por la crecida del cauce.

La medida fue acompañada por la activación del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), mediante el cual se enviaron mensajes a los teléfonos celulares ubicados dentro de las zonas afectadas para reforzar el llamado de evacuación.

Desde el organismo solicitaron a los vecinos abandonar sus viviendas de forma ordenada y dirigirse hacia lugares seguros, siguiendo las indicaciones de los equipos de emergencia desplegados en el territorio.

Además, recomendaron mantener la calma durante el operativo y trasladarse considerando a las mascotas y los elementos básicos necesarios para afrontar la evacuación.

La decisión se tomó en medio del fuerte temporal que golpea la región de Coquimbo, donde las intensas lluvias provocaron desbordes de ríos, cortes de rutas, localidades aisladas y múltiples operativos de rescate.

Las autoridades mantienen monitoreada la evolución del río Elqui y de otros cursos de agua de la zona ante la posibilidad de nuevas crecidas mientras continúan las precipitaciones.