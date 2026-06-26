Senegal a todo o nada contra Irak para clasificarse en el Mundial

La Copa del Mundo vive una jornada de definiciones en la jornada de este viernes con el choque que protagonizan Senegal e Irak, en un cruce correspondiente a la fecha 3 del Grupo I.

Los dos seleccionados llegan a este compromiso definitivo en territorio canadiense con la urgencia extrema de conseguir una victoria contundente para sostener la ilusion de acceder a los 16vos de final del torneo.

El partido se disputa en el Toronto Stadium, ubicado en Canada, y comienza a las 16:00 horas de Argentina. Los aficionados locales que deseen seguir las acciones en directo pueden hacerlo mediante la pantalla de DSports en sus canales 610 y 1610, asi como de forma online por intermedio de la plataforma de streaming DGO. El arbitraje del encuentro aun aguarda por la confirmacion oficial por parte de la organizacion.

En cuanto al armado de los equipos, el entrenador de Senegal, Pape Thiaw, planea colocar en el campo a Edouard Mendy, Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, El Hadji Malick Diouf, Idrissa Gueye, Lamine Camara, Pape Gueye, Ibrahim Mbaye, Sadio Mane y Nicolas Jackson.

Por la vereda de enfrente, la alineacion probable de Irak presenta a Basil, Ali, Tahseen, Hashem, Doski, Bayesh, Al-Ammari, Iqbal, Ali Jasim, Hussein y Al-Hamadi.