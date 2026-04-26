En una nueva emisión de Salud & Bienestar, el programa que se transmite por HUARPE TV (19.2 de TDA), Kick y YouTube, se puso sobre la mesa un tema silencioso pero frecuente: la sensación de vacío emocional. Para abordarlo, nos visita la licenciada Ana Laura Sánchez, psicóloga, quien brindó herramientas claras para comprender este malestar y empezar a transitarlo.

“Hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces nos aqueja, incluso sin darnos cuenta, que es la sensación de vacío emocional”, introdujo la especialista. Se trata de una experiencia que puede aparecer incluso cuando, en apariencia, todo está en orden. “Podemos sentir o darnos cuenta racionalmente que lo tenemos todo, pero hay cierta insatisfacción en nuestra vida”, explicó.

Este tipo de malestar no siempre responde a una única causa. Puede ser algo momentáneo o, en otros casos, sostenerse en el tiempo. La clave, según Sánchez, está en entender el contexto personal de cada individuo.

Qué hay detrás del vacío emocional

La psicóloga señaló que una de las raíces más comunes son las crisis vitales. “Una de las causas más frecuentes suelen ser crisis que podemos vivir a lo largo de nuestra vida”, indicó, incluyendo tanto situaciones inesperadas como cambios propios del desarrollo personal.

También pueden influir frustraciones no resueltas o dificultades para gestionar emociones. En algunos casos, este vacío se vincula con trastornos como ansiedad o depresión, aunque no siempre es así. “No necesariamente está ligado a estas cuestiones más patológicas, pero sí puede estar relacionado con ellas”, aclaró.

En la vida cotidiana, este estado suele manifestarse como desmotivación o desconexión. Actividades que antes resultaban placenteras empiezan a sentirse pesadas. “La rutina que realizamos siempre empieza a ser más costosa”, describió.

Frente a este malestar, muchas personas intentan llenarlo con hábitos poco saludables. “Es muy común que tendamos a cubrir estos espacios con lo que genera una satisfacción más instantánea”, advirtió la especialista, en referencia a conductas que buscan alivio rápido pero no resuelven el problema de fondo.

Cómo empezar a abordarlo

El impacto del vacío emocional no se limita al plano individual. También repercute en los vínculos cercanos. “Nuestro entorno recibe esto que a nosotros nos está pasando y muchas veces es desconcertante a la hora de querer ayudar”, señaló Sánchez.

Por eso, el acompañamiento es clave. Contar con personas que escuchen sin juzgar puede marcar una diferencia. “Es importante que estemos rodeados de vínculos que no se paren en un lugar de juicio, sino que puedan escuchar”, destacó.

En cuanto al abordaje terapéutico, una de las primeras estrategias es recuperar pequeños hábitos. “Empezar a adquirir micro hábitos va a ser fundamental”, explicó, mencionando acciones simples como retomar la actividad física, salir al aire libre o volver a rutinas saludables.

El primer paso, sin embargo, es interno: reconocer lo que sucede. “Poder empezar a ser conscientes de todas las herramientas con las que contamos”, indicó. A partir de ahí, conectar con la gratitud y, si es necesario, buscar ayuda profesional.

Para cerrar, la psicóloga dejó un mensaje esperanzador: este tipo de experiencias también pueden ser una oportunidad. “Podemos adoptarla como una situación de aprendizaje”, afirmó, resaltando la importancia de la resiliencia y el crecimiento personal.

La sensación de vacío emocional, aunque incómoda, no es definitiva. Entenderla, nombrarla y pedir ayuda son pasos esenciales para volver a conectar con uno mismo y con los demás.