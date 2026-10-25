El dirigente peronista Sergio Massa expresó su apoyo al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la previa del balotaje presidencial que se disputa este domingo 25 de octubre. A través de su cuenta de X, el exministro de Economía publicó una fotografía junto al mandatario brasileño y acompañó la imagen con una frase contundente: “Mañana y siempre del lado Lula de la vida”.

El mensaje fue difundido el sábado, a pocas horas de la segunda vuelta electoral en la que Lula busca continuar al frente del Gobierno brasileño frente al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

La publicación reafirmó el vínculo político entre Massa y el líder del Partido de los Trabajadores (PT), una relación que tuvo expresiones públicas durante las últimas campañas electorales de ambos países.

El apoyo de Lula a Massa en 2023

El respaldo del dirigente argentino también remite a las elecciones presidenciales de 2023, cuando el PT manifestó su apoyo a la candidatura de Massa, entonces representante de Unión por la Patria, en la segunda vuelta frente a Javier Milei.

En aquella oportunidad, el espacio político de Lula llamó a respaldar al candidato peronista y planteó su rechazo a las posiciones de la derecha que, según expresó en ese momento, se articulaban a nivel internacional.

Massa perdió aquel balotaje, pero mantuvo su relación política con el mandatario brasileño, con quien había compartido encuentros y gestiones vinculadas con la cooperación económica y comercial entre ambos países.

Lula y Flávio Bolsonaro definen la elección

La segunda vuelta brasileña enfrenta a Lula, referente del PT, con Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL). La contienda concentra la atención regional por sus posibles efectos sobre la política latinoamericana y los vínculos bilaterales.

La elección también tiene repercusiones en la Argentina, donde el presidente Javier Milei expresó públicamente su respaldo a Flávio Bolsonaro y protagonizó cruces con Lula en los últimos días.

En ese escenario, el mensaje de Massa se suma a las manifestaciones de apoyo que distintos dirigentes argentinos realizaron antes de la votación.

Massa vuelve a aparecer en la escena política

El pronunciamiento se produce mientras Massa retoma protagonismo en el debate político argentino, con recientes intervenciones sobre el rumbo del Gobierno nacional y el futuro del peronismo de cara a las elecciones de 2027.

En los últimos días, el dirigente participó de un encuentro con rectores universitarios y respaldó sus reclamos presupuestarios. También se refirió a la necesidad de debatir mecanismos para definir las candidaturas del peronismo.

Por ahora, su publicación sobre Brasil estuvo centrada en el respaldo a Lula y no incluyó referencias directas a la política interna argentina. Sin embargo, el mensaje vuelve a mostrar la cercanía entre ambos dirigentes y la dimensión regional de sus vínculos políticos.