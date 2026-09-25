El Servicio Penitenciario Provincial realizó el quinto simulacro de sismo e incendio en el Sector N°1, con la participación de 400 efectivos de distintas áreas. La actividad tuvo como objetivo fortalecer la preparación del personal y mejorar la capacidad de respuesta ante una eventual emergencia.

Bomberos de la Policía de San Juan y Protección Civil participaron del simulacro junto al personal penitenciario.

El ejercicio fue coordinado por la Oficina de Higiene y Seguridad y permitió poner en práctica el Plan de Emergencia Institucional ante Amenazas y Catástrofes. Durante la jornada se plantearon dos escenarios de emergencia para evaluar los procedimientos previstos.

Dos escenarios de emergencia

Unos 400 efectivos de distintas áreas participaron del ejercicio de preparación ante posibles emergencias.

En una primera instancia se simuló un sismo, con la intervención de los talleres de Infraestructura y Laborterapia, áreas administrativas y educativas, Guardia de Prevención, jefaturas, División Traslado y Movilidades, Requisa y Sanidad, entre otros sectores.

Luego se desarrolló el escenario de incendio, que involucró a personal de Recursos Humanos, Recargos, Legajos, Subdirección, Secretaría General, Dirección y Jefatura de Cuerpo. Cada área tuvo asignadas funciones específicas para ejercitar la coordinación y cumplir con las responsabilidades previstas ante una emergencia.

Participación de organismos

El ejercicio permitió poner a prueba el Plan de Emergencia Institucional ante Amenazas y Catástrofes.

La jornada contó además con la participación de Bomberos de la Policía de San Juan y de la Dirección de Protección Civil. También participaron personal de ART Asociart, representantes del INPRES y del Consejo Técnico de Profesionales de Higiene y Seguridad de San Juan.

La presencia de estos organismos y especialistas permitió sumar conocimientos e intercambiar experiencias para fortalecer una estrategia común de prevención y preparación. El ejercicio también permitió evaluar procedimientos, detectar posibles dificultades y mejorar la comunicación entre los sectores que deben intervenir ante una contingencia.

Preparación previa al simulacro

El trabajo para la jornada comenzó previamente desde la Oficina de Higiene y Seguridad, con charlas informativas destinadas a las distintas áreas administrativas y de seguridad. En esos encuentros se brindaron pautas de actuación frente a sismos e incendios y se realizaron reuniones de coordinación con jefaturas y divisiones.

El objetivo es que, ante una situación real, el personal cuente con herramientas para actuar de manera organizada y proteger a las personas, los bienes y el entorno institucional. Este tipo de ejercicios forma parte de una línea de trabajo orientada a la capacitación permanente y al fortalecimiento de los protocolos de emergencia del Servicio Penitenciario Provincial.