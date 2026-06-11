La Copa Mundial de la FIFA 2026 tuvo este jueves una apertura cargada de música, color y emoción en el Estadio Ciudad de México. En una ceremonia seguida por millones de personas alrededor del planeta, Shakira volvió a convertirse en protagonista de una cita mundialista y encabezó el espectáculo artístico que dio inicio al torneo.

La cantante colombiana fue la encargada de interpretar "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026, junto al artista nigeriano Burna Boy. Su aparición generó una de las mayores ovaciones de la tarde en un Azteca colmado por más de 82 mil espectadores que acompañaron cada momento del show.

No es la primera vez que Shakira forma parte de una Copa del Mundo. La artista ya había dejado su huella en anteriores ediciones con recordadas actuaciones que la consolidaron como una de las voces más identificadas con el fútbol a nivel global. Ahora, en México, volvió a subirse al escenario mundialista para inaugurar una nueva edición del torneo más importante del planeta.

La ceremonia se desarrolló en la previa del encuentro inaugural entre México y Sudáfrica y combinó música, cultura y tradición. La organización apostó por una propuesta artística que reflejara la identidad latinoamericana y la diversidad cultural de los países anfitriones.

Además de Shakira, el espectáculo contó con la participación de importantes figuras de la música internacional. Uno de los primeros momentos destacados fue la presentación de Maná, que hizo cantar al público con algunos de sus clásicos más reconocidos.

La cantante y actriz mexicana Belinda también tuvo una destacada actuación durante la ceremonia. Su presencia fue celebrada por los aficionados locales y aportó una cuota de pop a una jornada marcada por la variedad de estilos musicales.

El escenario también recibió a Alejandro Fernández, quien interpretó el himno nacional mexicano, y a artistas como J Balvin, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Tyla, quienes fueron parte de una celebración que buscó unir al mundo a través del deporte y la música.

La puesta en escena incluyó impactantes efectos visuales, cientos de bailarines y una gigantesca réplica de la Copa del Mundo ubicada en el centro del campo de juego. Todo estuvo acompañado por mensajes de integración y fraternidad, uno de los ejes centrales elegidos por la FIFA para esta edición del certamen.

Con la actuación de Shakira como punto culminante, la ceremonia inaugural marcó el comienzo oficial de un Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, y que promete ser uno de los más espectaculares de la historia.

La artista colombiana volvió a demostrar por qué es una de las figuras más representativas de las grandes celebraciones futbolísticas. Su interpretación de "Dai Dai" quedó grabada como uno de los momentos más destacados del inicio de la Copa del Mundo 2026.